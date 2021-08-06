Серия очень странных выступлений

Владимир Зеленский продолжает серию своих «очень странных выступлений». Вновь в эфире программы «Дом» (а не Дiм), вновь на русском языке (с украинскими субтитрами) произносятся слова, обращенные к русским людям, но не вызывающие у русских людей ничего, кроме недоумения. В лучшем случае недоумения.

На это раз, после Крыма и детства с рапанами, пришло время для Донбасса. И сразу становится понятно, что Владимир Зеленский, как коренной криворожец, не испытывает к «жителям Донбасса» никаких тëплых чувств от слов «зовсiм» (совсем). Уже по крымскому спичу было понятно, что между людьми и территорией нынешняя украинская власть всегда выберет территорию, но тогда это было как-то иносказательно, через примеры из детства. Зато тем самым жителям и, в первую очередь, русским жителям, и особо — жителям с российскими паспортами, недвусмысленно объявлено «Геть»! Прямым текстом, без полунамеков: «Если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно». И можно было бы вспомнить классику современной прозы о березах и Бобруйске, но уже, простите, не до шуток.

«Русские с российскими паспортами» как отрезанный ломоть от великого (и, вероятно, чистокровного) украинского народа — это действительно что-то новенькое в политическом меню. Пока что непонятно, сам ли пан Зеленский до такого додумался или ему подсказали, но подобного разделения населения на правильное и «негр» постсоветское пространство не видело со времен Прибалтийских языковых (а точнее — расовых) законов. При этом первый олимпийский чемпион в Токио Жан Беленюк — украинец, а 2 миллиона жителей на востоке уже и не совсем. И уже никто не даст гарантии, что на очередном крутом повороте украинской политики «неправильными» гражданами не окажется кто-то ещë.