Из Норвегии пришла новость об инциденте с АПЛ «Орëл». Следуя после военно-морского парада из Кронштадта к месту базирования подводный крейсер якобы потерял ход у берегов Дании, после чего систершип «Курска» (это особенно подчеркивают наши западные партнеры) начало сносить к острову. От помощи норвежских моряков подводники отказались, а подоспевшему буксиру «Алтай» вскорости оказалось нечего делать — «Орëл» «починился» так же быстро, как и сломался, после чего стремительно скрылся из виду во всех смыслах, то есть ушëл на глубину.

Безусловно, нет ничего хорошего в том, что одной из печальных традиций российского ВМФ стала его аварийность, а гибель «Курска», как родовая травма нынешнего политического режима, каждый август «обнуляет» прошедшие годы не хуже поправок в Конституцию. Дополнительную краску вносит и специфический подход федеральных СМИ, создавших целый жанр злорадства под условным названием «Как сильно протекает Королева Елизавета и Принц Уэльский» (то есть авианосцы Королевского флота Великобритании), но каждый раз прячущих голову в песок при схожих проблемах ВМФ РФ.

Но в данном конкретном случае норвежские СМИ и датские СМИ довольно-таки сильно перебдели (и перебздели). Помимо двух ядерных реакторов и винтов (с которым у «Орла» всë не так просто) у АПЛ проекта 949А есть два турбогенератора, два дизельгенератора и подруливающие устройства (тоже два), так что «потерять ход» АПЛ может, но резервы для управления тоже имеются. А произошедший инцидент — это повод лишний раз напомнить, что корабли всë-таки не для парадов, а для обороны рубежей страны. И служба эта не самая простая.