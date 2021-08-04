Мигранты продолжают атаковать Европу

Через западный, транссредиземноморский мароккано-испанский коридор, в основном через испанские эксклавы Сеута и Мелилья на территории Марокко — тысячи и потенциально десятки тысяч. Через центральный, транссахарский и далее ливийско-итальянский, на Лампедузу и Сицилию — десятки, а потенциально сотни тысяч. Через восточный — из Турцию в Грецию, в основном на греческие острова, и чуть-чуть через Болгарию — десятки тысяч, которые легко могут перейти в сотни, а то и в миллионы. У турок на территории мигрантов хватит. Ну и, с недавних пор, северный — через Белоруссию на Литву. Что называется, да здравствуют европейские законы и лично Ангела Меркель, которая канцлером Германии скоро быть перестанет, но её приглашение мигрантов в Европу будет действовать очень и очень долго.

Что может сделать Европа для защиты своих границ? Да, в общем, судя по всему, ничего. Разве что, начать мигрантов топить в Средиземном море и расстреливать на границах входящих в Евросоюз государств. Для чего в Европе должен установиться примерно такой же режим, как несколько десятилетий назад. Нацистский, с новым Гитлером во главе. Но этого пока что не проглядывается. Так что, пускай принимают мигрантов, которых там политкорректно называют беженцами, старательно делая вид, что в этот термин сами верят, и не морочат никому голову. Ни марокканцам, ни ливийцам, ни туркам, ни белорусам. Тем более, что закономерность за всем происходящим просматривается более, чем чёткая. Просто таки, железная закономерность. Логичная, как теорема Пифагора и такая же элементарная. Даже не закономерность, а незыблемая, как скала, аксиома.

Называется: прямая причинно-следственная связь между попытками европейских политиков построить соседей и притоком в Европу мигрантов-беженцев, которые становиться европейцами и вести себя по принятым в Евросоюзе правилам не намерены, пользы от них там ноль, вреда и опасностей много, а претензии их настолько грандиозны, что иногда кажется, что они себя представляют хозяевами Европы. Да, в общем, именно ими они себя и чувствуют. Когда марокканского короля слишком много критикуют за нарушения прав человека в отношении тамошней оппозиции, мигрантов в Европе становится больше. Когда возникли проблемы у Лукашенко, они пошли через его страну. Когда Евросоюз ссорится с Эрдоганом, идёт людской поток. Ну, а Каддафи, который никого в Европу не пускал, свергли и убили. Так что, дорога через Ливию в Европу свободна и таковой останется до морковкина заговения.

Интересно, в Брюсселе этим довольны? В Берлине, Париже, Риме, Мадриде, Лондоне, Вильнюсе, Афинах? В Вашингтоне, который, как минимум, к свержению Каддафи и проблемам Лукашенко руку приложил напрямую? Или про американцев спрашивать бесполезно — им не до европейцев, а проблема мигрантов не входит в перечень тем, обсуждаемых в рамках евроатлантической солидарности? А ведь не трогали бы европейцы соседей, не заморачивались бы тем, чтобы согнуть их под себя, не пытались бы, вместе с американцами, перекроить под себя весь мир, глядишь, и не было бы у них сегодняшних проблем. Или, по крайней мере, были бы они ма-асенькими. Какими и были до того, как невесть с чего в Вашингтоне и Брюсселе всерьёз поверили в «конец истории» в их пользу. Эх, Фукуяма, Фукуяма… Прав-то был Хантингтон. Война цивилизаций на дворе.