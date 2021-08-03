Негры, арабы и афганцы, как будущее население Литвы

Интереснейший этнодемографический феномен на наших глазах происходит в Литве. И, насколько можно судить, может распространиться на её соседок — Латвию и Эстонию. Эти три страны, которые 30 лет назад были европейской витриной Советского Союза, успешно превратились в европейские задворки. Все, кто только мог, оттуда уехали в Западную Европу или США и Канаду — кто на заработки, а кто и навсегда. Депопуляция и запустение дикое. Промышленность с мазохистским удовлетворением их правительства сами прикончили. Сельское хозяйство ещё есть, но российские рынки для его продукции закрыты, исходя из активной антироссийской и антирусской политики прибалтов, имеющей давние корни.

Транзит через Белоруссию, в том числе контрабанду на Россию, попытавшись поучаствовать в свержении Лукашенко, Вильнюс, Рига и Таллин прикрыли собственными руками. С энергетикой там полный швах, поскольку они, вместе с Польшей, за большие деньги отрезали свои энергосистемы и от России, и от Белоруссии. Так что, в принципе, прибалтийские республики остались в качестве получателей финансовой помощи от Брюсселя и Вашингтона (современный вариант то ли библейских 30 сребренников, то ли библейской же чечевичной похлёбки) и полигона для военных учений сил НАТО, направленных, естественно, против России. Ну и, если что пойдёт не так, одного из плацдармов будущей европейской войны. Для наступления на Петербург очень удобно расположенные территориально страны.

При этом, геополитика — геополитикой, но «оборотку» ещё никто не отменял. Именно в этом качестве в Литве восприняли внезапно пошедший на её территорию поток мигрантов из соседней Белоруссии. Ну, не стоило бросать камни в дом соседа, если у самих стеклянные окна — поговорка старая. «Белавиа» перекрыли возможность летать на Запад? Её самолёты развернулись на Юг и Восток. А уж кто и с какими целями на них в Минск прилетает… Очень уж удачно всё это вписалось в нынешнее Великое переселение народов, основной поток которого идёт в Европу. Благо, там пособия платят и вообще — большая халява, а построить мигрантов и приставить их к делу некому. Ослабла Европа. Сгнила. И это известно всем и в Африке, и в Азии, и на Ближнем Востоке.

Прибалты при этом от прежних волн мигрантов оказались в стороне. Турецкое, марокканское и ливийское направления исхода были от них расположены далеко, пособия мигрантам в этих странах платят маленькие, население, как и во всей Восточной Европе, ксенофобное, не склонное ни к какой толерантности. Отчего там евреев и цыган в войну извели, не дожидаясь немцев. А когда война закончилась, с успехом избавились от подавляющего большинства всех прочих инородцев: немцев, а в Литве и от поляков. Ну, а после распада Советского Союза занялись русскоязычными — в основном в Латвии и Эстонии, где их было больше всего. И вдруг арабы, негры и афганцы… В традиционно нетерпимой к чужакам Прибалтике!

Решит ли их проблемы, в части в том, чтобы герметично перекрыть литовско-белорусскую границу, Евросоюз? Нет. И решать не будет. Ну, Эстония и Украина колючей проволоки Литве подбросят. Так всё равно границу не перекроют. Людей для этого у литовских силовиков тоже не хватит. Расстреливать мигрантов на месте они бы, может, исходя из местных национальных традиций, были не против, так нельзя теперь. Не та стала Европа. Хотя была бы та, туда бы никто и не стремился попасть. Расселять мигрантов в местах компактного проживания местных поляков, литовцы начали. Получили протесты уже своего собственного населения. Тем более, что ведут себя новоприбывшие по-скотски. Ну, как дома привыкли, так они себя и ведут. Они не для того в Европу бегут, чтобы становиться европейцами.

Пока что проблема так себе, маленькая проблема. Однако, справиться с ней ни у Литвы в одиночку, ни у всей прибалтийской тройки вместе взятой, даже с помощью Украины и Польши (если представить себе, что Киев и Варшаву эта ситуация вообще будет волновать всерьёз), не получится. И, кстати! Отличный может получиться карамболь, если помимо Литвы мигранты через Белоруссию пойдут ещё в Польшу и на Украину. Границы там протяжённые, Польша тоже в Евросоюзе и через неё прямая дорога в Германию, а Украина… Ну, там, если что, до Польши, Австрии, Венгрии, Словакии и Румынии недалеко. Роскошная перспектива! Народу в Африке и на Ближнем и Среднем Востоке на все эти маршруты хватит. И чем тут Лукашенко будет хуже Эрдогана? Да, в общем, ничем…