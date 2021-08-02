{ 2 августа 2021 }

Сергей Собянин защитил самокаты

Рубрики: [Telegram]  
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В интервью РБК мэр Москвы сказал: «В общем травматизме самокаты занимают самую маленькую нишу. Просто они стали заметными, и пошла волна, что это страшная опасность. […] Давайте вместе анализировать, искать оптимальное решение. Но держать и не пущать — это бессмысленно».

Собянин выступает в роли доброго полицейского, хотя меры по ограничению скорости прокатных самокатов в Москве ввели одновременно с Петербургом. Но поскольку в Петербурге самокатами занимался Бастрыкин, его поручение выполнял Беглов, то создалось впечатление, что в столице более гибкий подход к этому, которое Собянин закрепляет.

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