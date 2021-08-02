Сергей Собянин защитил самокаты

Повторяется ситуация прошлого года, когда ограничения вводила не федеральная власть, а региональная. Негатив за перегибы ложился на губернаторов и мэров. Сейчас даже Госдума перед выборами отстранилась от принуждения к вакцинации от коронавируса, отложив принятие поправок в закон о [Читать...]

А вот Лужков, конечно, тот еще был мэр. Но персонаж был крутой и в Москве чувствовал себя хозяином. Вот вы себе можете представить, чтобы при нем вот это вот все происходило – митинги, Пусси Райот, 6 мая и [Читать...]

По результатам опроса почти половина россиян выступают за ограничения для вождения самокатов. Власти Москвы подготовили меры по регулированию езды на электросамокатах, сообщил РИА Новости на ПМЭФ заммэра столицы Ликсутов. Так, по его словам, прокатные самокаты должны быть ограничены [Читать...]

Предвыборная тема, которую должны ухватить партии – электросамокаты – в топе новостей. Вал сообщений не только в Москве и Петербурге, но и других регионах с происшествиями и жалобами. Инфраструктура и законодательство не успели за модой. Зарегулировать эту сферу [Читать...]

Переизбрание Кличко на пост мэра Киева с точки зрения медиа — интересный случай. Каждую неделю Кличко представляют полным придурком в юмористических шоу, связанных с действующим президентом, на самом популярном телеканале, а он выигрывает выборы в первом туре (пусть [Читать...]