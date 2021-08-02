С 1 августа в России вступил в силу закон о налоговом вычете за занятия спортом: теперь любители фитнеса смогут возвращать 13% в год от своих расходов на максимальную сумму 120 тысяч рублей. Вводится новый «спортивный» вычет с целью сохранения и укрепления здоровья граждан.

Пандемия прошлась по российскому фитнесу катком — в прошлом году даже постоянные клиенты спортивных клубов не стали продлевать абонементы из-за локдаунов. В результате по итогам прошлого года фитнес-отрасль потеряла около 30% игроков, пятую часть сотрудников и 65 млрд рублей выручки. Из-за роста операционных расходов средняя стоимость абонементов в этом году может вырасти на 7-10%. Так что новый налоговый вычет может решить сразу две проблемы — вернуть клиентов в клубы, а также укрепить здоровье и помочь сбросить лишние килограммы тем, кто накопил их за время пандемии.