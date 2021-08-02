В Санкт-Петербурге при символической поддержке государства снимут 19 фильмов

Первое по-настоящему знаковое решение Бориса Пиотровского в области Санкт-Петербургского кинематографа с того момента, как он стал вице-губернатором. Власти выделили 59 млн рублей на съёмки 19 кинолент. Из них 4 художественных и 15 документальных.

Игровое кино: «Дополнительный урок» Дмитрия Губарева, «Пять процентов» Дмитрия Светозарова, «Моя ужасная сестра» Александра Галибина и «Опытный образец» Андрея Носкова. «Документалки» будут посвящены культурным деятелям страны — Алексею Герману и Светлане Кармалите, Сергею Слонимскому, Игорю Масленникову. Также снимут фильм о футбольном матче в блокадном Ленинграде.

Сумма для такого объёма контента небольшая. И это радует. О коммерческом успехе речи нет изначально. Предполагается софинансирование. Однако, благодаря государственному участию, «творческих» вольностей в заявленной тематике удастся избежать — главное, не перегибать в этом палку. Правда, есть и обратная сторона. Все исторические нестыковки запишут на счёт властей, а не киноделов. Но тут уже всё в руках автора инициативы — Пиотровского.