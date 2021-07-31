«Умное голосование» или, если угодно, голосование «за любого другого кандидата» превратилось в этом году у тусовки хороших людей во что-то вроде немецкой вундервафли в последний год войны: все плохо, почти все потеряно, но надо пойти и дать бой режиму, устроив победу кого-нибудь не из «Единой России».

Не хочется никого огорчать, но и этот способ тоже не работает.

Дело в том, что интересы инструмента или детали — вовсе не равны интересам целой конструкции.

Несомненно, на свете есть какие-нибудь политменеджеры, ответственные за то, чтобы по утвержденному плану там-то и там-то избралось сто человек — и если официально хорошие люди поднажмут, и в результате изберут всего девяносто, то этот менеджер может и премии лишиться (партбилет на стол положить etc). Но власть как таковая — только выиграет.

Потому что властям вредно всегда и во всем только побеждать. Они от этого расслабляются, надуваются, теряют чувство реальности — и в результате однажды пропускают совсем другие, настоящие удары.

Подобно тому, как человеку полезно встать с дивана и дать себе некоторую нагрузку, так и государству, вместо туркменских результатов, к которым в бюрократическом восторге идеальной отчетности стремится система, полезно слегка проигрывать тем, от кого все равно нет большого вреда, — а от всех, кто вообще допущен у нас до выборов, его, разумеется, нету. Это заставит беспокоиться, суетиться, — и, в конечном счете, укрепит власть.

Так что прославленный метод голосования «не за тех» — работает как раз таки на «тех самых», просто они сами об этом не знают, так как думают не о том, чтобы стать лучше и сильнее, а об отчетах, как и положено чиновникам.

Могут спросить: ну а что же тогда может навредить системе, какие действия?

Ничего. Никакие. И последние двадцать с лишним лет это блестяще подтверждают.

Единственным же по-настоящему мощным, «умным» оружием — является только время.

Со временем все и поменяется — как у нас часто бывает, сверху и само. И совсем не факт, что к лучшему.

А пока еще рано.