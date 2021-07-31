О маленьких радостях жизни. Мемуары вскользь

Самые вкусные хинкали в жизни до сих пор ем в Москве, в кафе «Южное», на улице Гарибальди (именно там — их два, но второе поругивают). Впрочем, там, в «Южном», на Гарибальди, много чего грузинского, вкусного и аутентичного. По крайней мере, пока. Самые вкусные картофельные клёцки — ньокки (со сморчками), на Новой Риге, в ресторанчике, расположенном в холле торгового центра «Хофф» (хотя их недавно там перестали готовить). Самую вкусную закрытую пиццу — кальцоне, с сыром, а точнее с несколькими видами сыра, довелось попробовать по дороге в Атлантик-сити. Самые вкусные морепродукты, в том числе оглушительного вкуса лобстера, к которому подали плошку со смесью топлёного масла и красного перца — в мотеле, на окраине Саванны.

Самую вкусную пиццу — трюфельную, на тонком тесте, готовят в Москве, на Профсоюзной, в «Траттории Да Чикко». Потрясающие осьминоги на гриле были в закрывшемся недавно московском «Порто-Мальтезе». Там вообще хорошо готовили — и не только рыбу и морепродукты, но и салаты, особенно «шопский», и десерты — те же профитроли или мильфей с малиной… Почки под сыром были идеалтны в давно закрывшейся «Пицунде» на улице Кржижановского. Ну, а самая вкусная китайская еда была в повальчике «ЛуСюнь» на той же улице Кржижановского, когда там ещё совсем трактир был, с простым до обалдения интерьером, дешёвыми ценами, огромными порциями и счётом, написанным иероглифами — местные китайские официанты писать по русски не умели ничего, кроме слова «итого».

Самая удачная говядина «Веллингтон» — в тонком тесте, с грибной прослойкой, была в Израиле, в итальянском ресторанчике, в Реховоте, а самый вкусный в жизни кебаб — у палестинцев, на частной вилле, под Иерихоном. Самый правильный в жизни коктейль «Каипиринья» довелось пить в Берлине. Каппучино — в Нью-Йорке, в уличной забегаловке в районе «Маленькая Италия», и там же была лучшая в жизни пицца «Маргарита». Что до морепродуктов, не было вкуснее гребешков, которые запекли, обернув их тончайшим лепестком белого нежного сала — «лярда», в ресторане, расположенном в средневековом замке, недалеко от Пармы. Ну, а мидии под сыром были вкуснее всего в израильском Эйлате, в ресторанчике, у моста через лагуну.

Что до дичи — пожалуй, самое правильное мясо на гриле было в уже закрывшемся петербуржском «Удачном выстреле», где, помимо кабана, лося, лани и северного оленя довелось попробовать бобра (хорош), енота (жирноват) и барсука (на любителя). И жареный камамбер с абрикосовым вареньем там был совершенно исключительный.

Индийская кухня, которую жена из-за обилия специй не воспринимает, была лучше всего в «Маленькой Индии», на Кржижановского, вместо которой там теперь очень средний грузинский ресторан. А когда-то, какой там готовили карри! Какие треугольные пирожки с овощной начинкой — самосы! Какой был бараний Роган Джош и куриная Масала Тикка! Какой мягчайшего вкуса ароматный томатный суп и какой манго-ласси, запивать острую пищу!

Да и соусы, чатни, и лепёшки — наан всех видов там были превыше всех похвал. Но это в прошлом. Рулька — в берлинском «Нюрнберге», в «Европа-центре», недалеко от зоопарка. И в Берлине же — потрясающего вкуса тушёное в красном вине на протяжении нескольких часов мясо с картофельным пюре и фиолетовой капустой. Аргентийский чурраско — 18-унциевый, с зелёным соусом чимичурри, в не пережившем кризис 2008 года нью-йоркском «Аргентинском павильоне и гриле», на 56-й. Где был ещё и исключительная толстенькая яблочная оладушка, фламбэ — под горящим спиртом, размером с небольшую тарелку. Бразильское мясо — всех типов и видов, в Тель-Авиве, на набережной. И там же на десерт лучший в жизни из испробованных «Баварский крем».

Узбекская еда… Вот, был «Самарканд» на Проспекте Мира с его лагманом и пловом, мантами и чебуреками, самсой и лепёшками, и нет его больше. И спортивного бара «Монте-Кристо», он же «Александр Дюма», на проспекте 60-летия Октября, с его фантастическим борщом, лионским стейком, раками и варениками с вишней больше нет. Почему так? Вот, есть ресторан, кафе, трактир, забегаловка — неважно, как называется и к какому разряду заведений относится. И готовят там вкусно. Повара хорошие, продукты свежие, без дураков, рецепты удались. А потом кризис, смена хозяина, уходят повара или вообще здание снесли, неважно, в Москве это или в Нью-Йорке, и всё. Алямба. Ищи новую точку, чтобы порадоваться жизни. Но это пока она ещё есть. Ничто не вечно под луной…