Роулинг и толерантность

Джоан Роулинг, автору серии книг о Гарри Поттере, создавшей литературную вселенную, вернувшую к чтению сотни миллионов детей во всём мире, начали угрожать. Сначала на неё, женщину трезвомыслящую, во всех отношениях нормальную, с живым ироничным умом и чувством юмора, окрысилась западная либеральная общественность за невинные шутки по-поводу идиотизмов, понапридуманных больными на всю голову людьми, на тему взаимоотношений полов, в результате которых всё нормальное по этой части, включая сами слова «мужчина» и «женщина», попали в этих кругах под запрет, так что теперь их там заменяют немыслимо корявыми и смешными лингвистическими конструкциями. Не дай Б-г отказаться встраиваться в ряды этого стада баранов. Затопчут.

Потом к этой кампании присоединились артисты, сыгравшие в фильмах, поставленных по её книгам, без которых они бы никем никогда не стали. Ах, она, судя по всему, не уважает трансгендеров. Хотя понять, за что их надо непременно уважать, трудно. Но, судя по всему, без особого придыхания и восторга относиться к тому, что люди с неустойчивой психикой начали в массовом порядке менять себе пол, подведя под это идиотские объяснения, квазипсихологического характера, нельзя ни в коем случае. Свобода в данном случае состоит в том, чтобы смиренно следовать мнению законодателей мод, как бы тошнотворны ни были и эти моды, и эти законодатели. Впрочем, их на Западе всерьёз стали бояться, так что подлое поведение подросших экс-героев «Поттерианы» можно объяснить. Из тусовки выпадут, а то и самих затопчут.

В принципе, точно, в малейших деталях повторяет историю со всеми творческими личностями всех времён и народов, которые боялись остаться в стороне от кампаний публичного шельмования тех, кого начинала травить по наводке очередной сволочи очередная толпа, от религиозных оппонентов отцов какой угодно церкви до политических диссидентов или просто цыган и евреев — как в Средневековье и Третьем рейхе. Если сказано, что все, кто не поддерживает тех, кого велено считать эталоном правильного и праведного стиля жизни, религии, идеологии или государственного строя, должны за это быть подвергнуты остракизму, значит не встроиться вовремя в ряды толпы — опасно. Вот и встраиваются. А то снимать перестанут, ролей не дадут, наград присуждать не будут.

Кого травить, неважно. Христиан зверям на арене скармливать, еретиков сжигать, евреев изгонять из страны или всего лишь громить (дело богоугодное, привычное), аристократов на фонарях вешать, буржуев или коммунистов сажать и расстреливать, инакомыслящих в лагерях гноить — дело частное. Главное, не остаться в стороне от тех, кто в настоящий момент всем вокруг заправляет. И если уж они постановили, что в нынешнюю эпоху линия раздела на своих и чужих проходит по принципу «гендерной толерантности», превратившейся в фанатизм нового типа, так тому и быть. Как там у Ромма было, про обыкновенный фашизм? Ну, это он и есть. И под этот каток может попасть кто угодно. Хоть Христос, хоть Эйнштейн, хоть Роулинг. Нет ничего нового под звёздами в нашем мире. Чистой воды Экклезиаст…

Теперь ей присылают письма с проклятиями и обещаниями скорой смерти. Как же! Она то ли гомофоб, то ли трансфоб… В общем, раз человек, не просто широко известный, но заслуженно пользующийся мировой славой, не только не поддержал сумасшедшую свистопляску, вокруг извращения, которое требуют признать нормой, так пускай её взорвут или пристрелят поскорее. Обалденно толерантные ребята. В ответ Джоан Роулинг со свойственным ей юмором ответила, что теперь-то она понимает, что все эти бугаи, рвущиеся в женские раздевалки и туалеты на том основании, что они вдруг почувствовали себя женщинами, для настоящих женщин совершенно безопасны. Как же! По ним видно. Ну, может быть, Роулинг уцелеет и даже своих хейтеров победит. Хочется ей это пожелать. А то очень уж несправедливо и подло будет.