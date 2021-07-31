Слова бывшей сотрудницы военной разведки США, Ребекки Коффлер, о том, что сегодняшние США с точки зрения контроля над мыслями и настроением людей, всё больше напоминают СССР в худшие периоды его истории, чрезвычайно нехарактерны для людей её профессии, но для человека, который родился в Советском Союзе и живёт в «свободном мире», выбранном сознательно, очень точно характеризуют те ощущения, которые оставляет нынешняя Америка — Америка Джозефа Байдена и Камалы Харрис. Как там у Оруэлла было в «1984»? «Большой брат смотрит на тебя»? Вот, это оно и есть. И, главное, если не нравится — бежать некуда. Из Советского Союза ведь почему в основном уезжали? Из-за непрерывного мелочного контроля и дурацких запретов.

То нельзя, это нельзя… Не ту музыку слушаешь, не ту одежду носишь, не те книги читаешь, не те картины нравятся… Хочешь не то, что тебе по твоему уровню положено, а что-то, что положено исключительно партийно-государственной номенклатуре. Не то думаешь. Не веришь в то, во что всем верить положено, а то и ещё хуже — веришь в неположенное. Не с теми общаешься и дружишь. Не на те ценности ориентируешься. Неважно, на какие именно и почему. А просто, не на те. И почему без команды сверху? Велено будет, так на них вся страна переориентируется, а чтобы так, самовольно… Опять же, с личной жизнью если какой косяк — нехорошо. Она, конечно, называется «личная», но только до того момента, как не поступил сигнал от бдительных граждан, а после сразу станет хорошо известна общественности…

И вот эта атмосфера всеобщего контроля и всеохватывающего непрерывного давления так доставала… Не всех, естественно. Но очень и очень многих. А они куда рвались, чтобы уйти из-под этого контроля и давления? Подальше от идеологии и партии, которая «наш рулевой». От выездных комиссий и народного контроля. От подписей «треугольника», свидетельствовавшего благонадёжность, даже при поездке в Болгарию или Польшу. От вечного дефицита всего самого нужного и идеологизированного контроля всего самого личного… В Америку и рвались. Ну, или куда удавалось вырваться, если, конечно, вообще куда-то удавалось. И вдруг такой облом… Да, 30 лет прошло, это срок и за это время Америка и Европа поменялись необратимо. Так и Россия поменялась. Стоила та эмиграция свеч?

Тоталитаризм вовсе не обязательно — свойство СССР. Да и социализм — тоже. В его худших, памятных Ребекке Коффлер проявлениях, а не в том хорошем, чего в нём было более чем достаточно. Современные Соединённые Штаты и Евросоюз стремительно дрейфуют к состоянию, при котором отличить их от СССР времён «гонки на лафетах», когда замшелая партийная номенклатура — геронтократия из Политбюро ЦК КПСС, и моложавые популисты, типа Горбачёва, довели страну до ручки, будет невозможно. Тем, кто тот, прежний Советский Союз хорошо помнит, это очевидно. Объяснять остальным, тем же американским и европейским политикам и бюрократам, бесполезно. Они себя со стороны не видят и увидеть не могут и не смогут, хоть им кол на голове теши. Но это, в конце концов, их проблема. Хотят похоронить свои страны — их проблема. Исполать.