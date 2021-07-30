Всемирный потоп и солнечные батареи

Прислали видеоролик из Пакистана, из города Карачи. Про него у нас мало кто знает, хотя город не то, чтобы совсем уж старинный, но отнюдь не недавней постройки. Основан вскоре после того, как у нас Санкт-Петербург появился. А вот по населению… В муниципальных границах более 15 миллионов человек, с пригородами ещё на 10 миллионов человек больше. Нормально для Южной Азии. Да и для Китая нормально. Не наши масштабы. Людей больше, площадь страны меньше, а с учётом гор и пустынь, которые занимают изрядную часть территории… В общем, типичный пакистанский мегаполис — центр провинции Синд. Желающие могут найти на карте. Причём, в отличие от помянутого Санкт-Петербурга, с дворцовой застройкой и музеями мирового уровня там никак.

Не было их в Карачи никогда и вряд ли появятся. Но, правда сказать, и город не столичный — провинция. Причём провинция бывшей колонии — окраина Британской Индии. В метрополии был столичный Лондон, в самой Индии древние Дели, Агра, Бомбей, Мадрас, Калькутта. А Карачи — так, порт. Да, крупнейший город Пакистана, но не более, чем порт. Вся историческая застройка — чуть-чуть зданий колониального стиля и резиденции местных нуворишей, прошлого, максимум позапрошлого веков. А вот, что в Карачи есть, чего нет ни в одном российском городе — это муссоны. Что там у нас с российским югом в нынешние летние дожди? Улицы городские затапливает, пляжи в городах Крыма и Краснодарского края грязью заносит… А два с лишним МЕТРА воды в день в мегаполисе никто не видел? Или больше четырёх метров меньше, чем за неделю?

Ролик, который прислали, был снят с крыши автостоянки, на которой столпились люди, на мобильный телефон. Причём сначала просто стояли, а потом кинулись спасаться, залезая на какую-то, на их счастье, стоявшую на этой крыше пристройку. Долго снимали, несколько минут. И это был не фильм «Послезавтра», не цунами в Японии или Индонезии — «просто» дождь. Правда, муссонный. Каждый год там такие идут. Разной интенсивности, но если ОЧЕНЬ не повезёт… Представить себе масштабы происходящего и последствия трудно. Сначала откуда-то накатывается вода, волна за волной. Потом она начинает сносить стоящие на улицах легковые машины. Потом автобусы и грузовики. Потом захлёстывает и их. Поднимается до уровня крыш…

Волны несут обломки, происхождение которых угадать невозможно. Мало ли, что может прихватить потоп такого масштаба в огромном городе? И тут действительно вспоминается Библия. Всемирный Потоп — особенно для людей, живших в эпоху, когда не было ни небоскрёбов, ни даже обычной многоэтажной застройки, да и спасательные службы ещё не появились — это реальность. Приходит откуда-то вода. Там, откуда она пришла, прошли дожди. Или они продолжают идти — здесь и сейчас. И всё, хана. Причём никакого спасения нет и не может быть. Стихию не остановить — большие плотины на реках только в ХХ веке начали ставить. Да и прорывает их периодически со всеми теми чудовищными последствиями, которые это даёт. По Новому Орлеану вспоминается.

В общем, смотреть на это даже на экране страшно. А уж вживую в этом кино находиться… И, что самое обидное, вместо того, чтобы решать реальные вопросы того, как выживать в такого рода ситуациях и что делать с конкретными населёнными пунктами, которые часто попадают в зону стихийных бедствий, неважно, каких именно — не так уж много вариантов, все те, кто в сегодняшнем мире командуют, занимаются идиотскими прожектами, связанными с тем, что пышно именуется «борьбой с глобальным потеплением». Дебилы, идущие, как стадо баранов, за жуликами и жульё, изрядно зарабатывающее на них, попутно придушивая всех тех, кто им мешает, призывая заниматься не климатическими аферами, а реальными проблемами выживания человечества перед лицом реальных угроз.

Интересно, кстати, как по этой части, в периоды катастроф, типа вышеописанной, в качестве источника электроэнергии знаменитые ветряки и солнечные батареи? Очень хотелось бы, чтобы все те, кто их через силу проталкивает, вводя санкции, ограничения и запреты, оказались в один прекрасный момент в зоне цунами, на пути прохождения грязевого селя или снежной лавины, да и просто там, где проходит грозовой фронт муссона или пыльной бури, которые так часты на Ближнем Востоке. И их жизнь зависела бы от тех капризных и ничего не стоящих в экстремальных условиях технологий, которые так любезны их сердцу. Особенно бы хотелось видеть там президентов, премьеров, министров и парламентариев от «зелёных» партий. Ну, и непременно Грету Тунберг со всеми её соратниками-прогульщиками. До кучи.