Олимпийские скандалы

Вчера греческого комментатора уволили из-за расистского высказывания о южнокорейском спортсмене. Димостенис Кармирис во время соревнований по настольному теннису сказал: «У них узкие глаза, поэтому я не могу понять, как они могут видеть, что мяч движется туда-сюда».

Но не обошлось и без гендерных скандалов. Комментаторов телеканалов NBC Sports, BBC и других начали критиковать болельщики из-за женского местоимения. Они называли небинарную скейтбордистку словом «она», а сама Алана Смит настаивала, чтобы ее наименовали гендернонейтральным «они». В итоге телеканалам пришлось извиняться перед спортсменкой.

К комментаторам на Олимпиаде всегда повышенное внимание, ведь их слушают миллионы. И если в случае с расизмом все понимают, что именно является недопустимым, то с новыми «гендерными наименованиями» дела обстоят сложнее. Каждый именует себя как хочет, и все это необходимо запоминать, чтобы не нарваться на гнев фанатов. Видимо, к следующей Олимпиаде, на которой небинарных спортсменов будет больше, несколько лет готовиться придется не только атлетам, но и комментатором — разучивать, кто и какие местоимения применяет к себе.