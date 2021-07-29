Простота, всё-таки, хуже воровства

Простота, всё-таки, в самом деле хуже воровства. Когда не рядовой депутат украинской Рады, а целый глава президентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, тот самый, который обещал, что в ходе анонсированной на конец августа встречи Байдена с Зеленским украинский президент поговорит с американским на повышенных тонах, высказывается, насчёт того, что главной ошибкой Кравчука был отказ Украины от ядерного оружия, сохранение которого, даже в урезанном количестве, позволило бы Киеву «шантажировать весь мир», а деньги на его обслуживание Украине бы давали, «как дают другим странам», так и хочется спросить: «дяденька, ты дурак?» — да только незачем. И так понятно, что дурак. И не простой, а особо крупный, отборный, калиброванный.

Ну, грузинский темперамент, помноженный на дикое невежество, привычку быковать и удивительно бесхитростную, замшело провинциальную откровенность, могут и не такой результат дать. Но всё же… А ведь это, судя по всему, один из лучших, имеющихся у Зеленского, кадров. Иначе бы он такого положения не занимал. Интересно, как этот батоно… пан… парубок… — да что там эпитеты подбирать! Дуб стоеросовый — самая точная его характеристика. Так вот, интересно, как это чудо в перьях, волею судеб родившееся в советские времена в Сочи, так что тоже как бы «соотечественник», понимает принципы ядерного шантажа, с которого собирается свою нынешнюю родину кормить, себя, естественно, не забывая?

Поскольку это, вообще-то, и есть ядерный терроризм в чистом виде, что-то подсказывает, что до сегодняшнего дня Украина, занимающаяся такого рода промыслом, просто бы не дожила. Никаких шансов не то, что обогатиться, за счёт всего прочего мира, но и просто уцелеть, у неё бы не было. От слова «совсем». И, кстати, интересно, предъявит ли Зеленский Байдену на встрече претензию, по части нынешнего безъядерного статуса своей страны, с угрозой, если ему не заплатят, этот самый статус восстановить? Интересно было бы на это взглянуть! И кого Арахамия имеет ввиду, говоря о странах, которым дают деньги на содержание ядерного оружия? Китай с Россией? Францию с Британией? Индию с Пакистаном? Израиль и Северную Корею? Прости Г-ди, дегенерата…