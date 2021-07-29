{ 29 июля 2021 }

ЮКОС отсудил у России 5 000 000 000 долларов

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Сообщение о том, что дочерняя финансовая компания ЮКОСа отсудила у Российской Федерации $ 5 млрд. по явно фиктивным займам, которые ей в своё время отписала головная структура, позволяет понять всё, что только нужно знать о системе международного арбитража, в которой много дел против нашей страны и её компаний. Мы же, сколько помнится, так сильно западную юриспруденцию ещё недавно хвалили? Надышаться на неё не могли. Ну, $ 5 млрд. не те то ли 57, то ли уже 60, по которым Россию бывшие акционеры ЮКОСа душат. Там все сюрпризы ещё впереди. И тут в Гааге мы судимся, в Женеве или в Стокгольме, не суть важно. Всё равно, деньги будут сдирать с нас. Точнее, с России. А уж в каком это будет происходить виде и какие именно российские активы будут арестованы и конфискованы в результате проигрышей по всем этим искам…

Интересно, платить мы будем, или руководство найдёт какой-либо выход из ситуации, приемлемый для страны в целом, а не только для узкого круга придворных, немалая часть которых акционерам ЮКОСа откровенно сочувствует, а то и подыгрывает, в меру личной храбрости и прямой или косвенной заинтересованности в исходе дела, при котором именно Россия останется проигравшей стороной? Даже если не считать тех, кто в ЮКОСе работал — а таких людей в нашей властной вертикали чёртова туча. Так что, получается, при ближайшем рассмотрении, даже не партизанский отряд с предателем, а толпа предателей, без особого старания изображающих из себя партизан. Иначе бы таких результатов по искам к России не было.

С другой стороны, понять западников можно. Дана установка, душить на всех уровнях Китай, Россию и Иран. Особенно Китай и Россию. А поскольку с Китаем связываться опасно, основные шишки сыпятся и будут сыпаться на наши головы. Диалектика. И раз уж в международных судах столько исков в отношении России, а точнее — против неё, сам Б-г велел начать с Москвы деньги отсуживать. Хорошие, кстати деньги. Их на многое хватит. Что до ответных мер… Адекватные ситуации Россия не примет. Не тот у нас для этого исторический период. Время героев и мудрецов закончилось. Наступила эпоха торгашей и сутяг, а в этих двух сферах активности мы Западу всегда проигрывали и проигрывать, насколько можно судить, будем и впредь. Да и платить будут те, кто будет, не из своего кармана. Жалко им, что ли?

Евгений Сатановский


Похожие посты:


  1. Какие территории России должны перейти Китаю

    2. Какие территории России должны перейти Китаю

    В китайских соцсетях обсуждают, какие территории России должны перейти Китаю. Об этом пишет бывший первый секретарь Посольства России в Пекине: «Антироссийские опусы в соцсетях китайские цензоры не блокируют, напротив, создается впечатление, что посты на «территориальную» тему настраивают таким [Читать...]


  2. 40 миллионов долларов для уничтожения Крымского моста

    3. 40 миллионов долларов для уничтожения Крымского моста

    На Украине заявили, что им нужно не более 40 миллионов долларов для того, чтобы разработать оружие для уничтожения Крымского моста. Имеются в виду ракеты соответствующих модификаций. Вот, разработают они их, произведут и будут держать Крымский мост под прицелом. [Читать...]


  3. Послы России в США и США в России возвращаются в посольства

    4. Послы России в США и США в России возвращаются в посольства

    Путин объявил об этом в начале пресс-конференции назвав проблему вопросом «технического характера». Фактически официально признав, что посол России уезжал в Москву в знак протеста против интервью Байдена, в котором тот назвал Путина «убийцей». Первоначально посла отзывали в Москву [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»