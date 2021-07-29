ЮКОС отсудил у России 5 000 000 000 долларов

Сообщение о том, что дочерняя финансовая компания ЮКОСа отсудила у Российской Федерации $ 5 млрд. по явно фиктивным займам, которые ей в своё время отписала головная структура, позволяет понять всё, что только нужно знать о системе международного арбитража, в которой много дел против нашей страны и её компаний. Мы же, сколько помнится, так сильно западную юриспруденцию ещё недавно хвалили? Надышаться на неё не могли. Ну, $ 5 млрд. не те то ли 57, то ли уже 60, по которым Россию бывшие акционеры ЮКОСа душат. Там все сюрпризы ещё впереди. И тут в Гааге мы судимся, в Женеве или в Стокгольме, не суть важно. Всё равно, деньги будут сдирать с нас. Точнее, с России. А уж в каком это будет происходить виде и какие именно российские активы будут арестованы и конфискованы в результате проигрышей по всем этим искам…

Интересно, платить мы будем, или руководство найдёт какой-либо выход из ситуации, приемлемый для страны в целом, а не только для узкого круга придворных, немалая часть которых акционерам ЮКОСа откровенно сочувствует, а то и подыгрывает, в меру личной храбрости и прямой или косвенной заинтересованности в исходе дела, при котором именно Россия останется проигравшей стороной? Даже если не считать тех, кто в ЮКОСе работал — а таких людей в нашей властной вертикали чёртова туча. Так что, получается, при ближайшем рассмотрении, даже не партизанский отряд с предателем, а толпа предателей, без особого старания изображающих из себя партизан. Иначе бы таких результатов по искам к России не было.

С другой стороны, понять западников можно. Дана установка, душить на всех уровнях Китай, Россию и Иран. Особенно Китай и Россию. А поскольку с Китаем связываться опасно, основные шишки сыпятся и будут сыпаться на наши головы. Диалектика. И раз уж в международных судах столько исков в отношении России, а точнее — против неё, сам Б-г велел начать с Москвы деньги отсуживать. Хорошие, кстати деньги. Их на многое хватит. Что до ответных мер… Адекватные ситуации Россия не примет. Не тот у нас для этого исторический период. Время героев и мудрецов закончилось. Наступила эпоха торгашей и сутяг, а в этих двух сферах активности мы Западу всегда проигрывали и проигрывать, насколько можно судить, будем и впредь. Да и платить будут те, кто будет, не из своего кармана. Жалко им, что ли?