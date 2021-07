Американские медиа создают кейс, как из поражения сделать победу. Два дня они пишут о том, как гимнастка Симоне Байлс правильно поступает, что снимается со соревнований Олимпиады из-за травмы, якобы психологической. Выглядит это так, как будто она специально приехала, чтобы не выступать, а под овации публики толкнуть после Игр речь о психическом здоровье, которое важнее медалей.

Последние пять лет после Олимпиады американская гимнастика занимается всем чем угодно: разоблачение сексуальных домогательств тренеров, абьюз, BLM, MeToo, расизм против азиатов. “В прошлом месяце, выиграв рекордный седьмой чемпионат страны, Байлс сделала татуировку на ключице, — писала The New York Times неделю назад. — Это всего лишь четыре слова из стихотворения Майи Анджелоу об уверенности в себе и гордости черных перед лицом угнетения: «И все же я встаю».

Байлс называет себя GOAT — Greatest Of All Time, а американские гимнасты готовятся провести коммерческий тур Gold Over America Tour. На соревновательном костюме Байлс нарисована коза (goat), Твиттер сделал эмодзи козы на её имя. Самомнение у неё больше, чем у всех остальных гимнастов мира вместе взятых. Сегодня американская пресса тоже называет её величайшей гимнасткой в истории, хотя по количеству золотых олимпийских медалей она сейчас только на седьмом месте. На первом советская гимнастка Лариса Латынина. Но американцам нет дела до наших, чешских или румынских гимнасток.

Мейнстримовская пресса пишет, что надо поддержать Байлс, потому что на неё оказывается огромное давление. Хотя именно пресса и создает это давление. Вместо подготовки к Олимпиаде Байлс распылялась на маркетинг, BLM и другие акции, которые эта же пресса и раскручивает, втягивает спортсменов в них участвовать.

С другой стороны, сама Байлс держит в заложниках Америку. Сексуальные педофильские скандалы ударили по имиджу национальной гимнастики. Байлс стала тем слоном, который должен тянуть всю американскую гимнастику из моральной ямы. Американцам ничего остаётся, как поддерживать все действия Байлс, объяснять, что слабость — это сила, поражение — это победа. Она может сняться со всех соревнований, её всё равно не будут критиковать.