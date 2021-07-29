{ 29 июля 2021 }

Первый канал закрыл ток-шоу «Док-ток»

Рубрики: [Telegram]  [ТВ]  
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Первый канал закрыл ток-шоу «Док-ток», которым Ксении Собчак заплатили за участие в выборах президента три года назад. Судя по всему, предложение не было бессрочным, и по истечении срока обе стороны, выдохнув, простились друг с другом. Необходимость сотрудничать с Ксенией явно тяготила Первый канал, да и сама она, давно смирившись с тем, что на телевидении у нее не получается, сделала ставку на свой канал в YouTube. Получилось такое как бы скандальное закрытие, в результате которого никто не пострадает.

Зрители тоже не пострадают, поскольку не получилось сделать эту передачу такой, как она была задумана. В первом выпуске «Док-ток» в прошлом году они реконструировали событие с использованием театральных съемок и обсуждения в студии. Предполагалось, что будут вдумчивые подробные обсуждения. Но почти сразу передача стала копией «Пусть говорят» малаховских времен и спокойной версией «Время покажет». Её бросало от научных обсуждений коронавируса до пропагандистских антизападных политических тем и Дани Милохина. Что не вмещается в нынешний формат «Пусть говорят» — разговор с Тиньковым или Мамоновым — то было в «Док-ток».

Но зритель Первого канала уже избалован, если не извращен — если тема о звездах, то он ждет внебрачных детей, если о политике, то он ждет драку с украинцами — под лайт-версию с Собчак и Гордоном зритель засыпает. Другая аудитория брезгует включать любое шоу Первого канала, тем более когда Гордон может в любой момент подложить «свинью» в виде темы о Навальном и крахе доллара. И хотя Первый канал отрицает закрытие (якобы программа просто в отпуске), трудно поверить, что Собчак вернется в эфир — зачем?

Методичка


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