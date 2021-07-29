Александр Домогаров получил корабль за фильм сына

В знаменитом Артеке завершился 29-й Международный Детский Кинофестиваль «Алые паруса Артека».

В этом году организаторы решили посвятить кинофорум памяти его идейного вдохновителя Василия Семёновича Ланового. В честь великого актера и мастера художественного слова был проведен ряд мероприятий, в том числе показ картин из золотой фильмотеки СССР и посадка именного дерева. Магнолия имени Василия Ланового появилась в сквере около дворца «Суук-Су». В посадке дерева принимали участие коллеги и соратники Василия Семеновича. За лопаты взялись Евгений Князев, Андрей Соколов и директор «Артека» Константин Федоренко.



Во время киносмены состоялось более 90 мастер-классов и творческих встреч «артековцев» с мастерами сцены.

— Эти встречи важны и для взрослых людей, и для детей, — говорит вице-президент кинофестиваля «Алые Паруса Артека» Андрей Соколов. — Для артистов это осознанное мероприятие, а для ребят — на уровне «интересно, что из этого получится». Приятно, что после таких встреч некоторые из детей начинают всерьёз задумываться над тем, чтобы найти себя в профессии, связанной с кино. Символично, что за 29 лет — а именно столько нашим «Алым парусам «Артека», на киносмене побывали уже несколько поколений. Уже дети детей приезжают к нам сюда на фестиваль. Я думаю, что будут и внуки скоро приезжать.

Прославленная лыжница Елена Вяльбе специально прилетела в Крым из Испании, чтобы представить фильм «Белый снег» о своей жизни. «Артековцы» интересовались у спортсменки, как добиться успеха в спорте, задавали вопросы о картине.

Актер Владимир Стеклов презентовал фильм «На скорости», в котором сыграл главную роль.

—Здесь ребята подготовленные, они не задают вопросы про творческие планы. Они спрашивают, куда движется современный кинематограф. Их больше интересует практическая часть, — говорит Владимир Александрович.

О нашумевшем фильме «Пальма» детям со сцены рассказывал сам Александр Домогаров старший. После артист поделился, что Артек вызывает у него ностальгические чувства.

—Здесь я в первый раз увидел Чёрное море, увидел Крымский полуостров, настоящий курорт, — вспоминал Александр Юрьевич. — Потом я приезжал сюда, уже будучи взрослым, после первого курса, студентом. Мы с однокурсниками жили над Артеком, снимали там такие сараи, но купаться ходили на Артековский пляж. Счастливое время!

На церемонии Закрытия Домогаров получал награду в виде корабля на киноленте за фильм сына «Пальма». Артист рассказал, что когда у Александра Домогарова-младшего только начиналась режиссерская карьера, он категорически не хотел снимать в своих фильмах знаменитого отца. Но японские коллеги, в сотрудничестве с которыми Саша Домогаров снимал свою картину, настояли на кандидатуре именно Домогарова-старшего. Со сцены Александр поблагодарил жюри за победу «Пальмы» и всем посоветовал посмотреть «это достойное семейное кино».

Во время фестиваля мастер-классы для артековцев провели народные и заслуженные артисты России Александр Михайлов, Всеволод Шиловский, Наталья Гвоздикова, Юрий Чернов, Андрей Соколов, Сергей Баталов, Александр Домогаров, Андрей Соколов, Александр Самойленко, Марат Башаров, Павел Сборщиков, Евгения Бордзиловская, Галина Бокашевская, Ирина Чериченко, Александр Тютрюмов.

А также актеры Елена Захарова, Сергей Друзьяк, Эвелина Бледанс, Тимур Ефременков, Агния Кузнецова, Денис Бузин, Егор Сальников, Максим Глотов и другие.

Состоялись также творческие встречи с заслуженным художником России Никасом Сафроновым, сценаристом и продюсером Черменом Хадиковым.

Приглашенным звездам в Крыму удалось не только поработать, но и отдохнуть. Так, актрисы Эвелина Бледанс, Елена Захарова и Агния Кузнецова привезли с собой детей. Жили артистки в Гурзуфе в комфортном отеле в 5 минутах ходьбы от моря. В перерывах между рабочими мероприятиями они с малышами ходили на пляж, катались на яхте и путешествовали по соседним городам.

В рамках фестиваля также прошел конкурс «Продюсерское кино». На киносмене дети под руководством звездных наставников снимали 3-минутные фильмы. По результатам голосования жюри выиграл фильм «Побочный эффект» режиссера Егора Сальникова. Приз зрительских симпатий достался команде актера Дениса Бузины за короткометражку про муки совести под названием «Хабаровск».

Победители в конкурсной программе:

Самый-самый фильм

«Девятаев» режиссеры Тимур Бекмамбетов, Сергей Трофимов

«Пальма» режиссер Александр Домогаров-младший

Самый мудрый фильм

«Белый снег» режиссер Николай Хомерики

Самый добрый фильм

«Маленькие волшебницы» режиссер Свен Унтервальдт

«Осторожно, дети» режиссер Анна Сичинская

Самый увлекательный фильм

«На скорости» режиссер Павел Игнатов

Лучшая актриса кинофестиваля

Ольга Лерман («Белый снег»)

Лучший актер кинофестиваля

Антон Шагин («Конек-Горбунок»)

Лучшая девочка-актриса

Антонина Степакова («Весури»)

Лучший мальчик-актер

Леонид Басов («Пальма»)

Фестиваль прошел при поддержке Министерства культуры России и Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

Лилия ШАРЛОВСКАЯ.

Фото организаторов и автора.