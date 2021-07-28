{ 28 июля 2021 }

Артисты вывели корабль на орбиту

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  
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Режиссер фильма «Вызов» Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд

Режиссер фильма «Вызов» Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд провели суровую четырехчасовую тренировку в скафандрах.

До полета на орбиту, где будет сниматься кино, осталось всего два месяца. Напряжение и нагрузки — активно возрастают. Речь ведь не о рисовке в модных костюмчиках, главная задача которых просто хорошо сидеть: артистам приходится привыкать к полноценной жизни в скафандре как чуть ли не части себя.

Пока получается здорово. Под руководством командира экипажа Антона Шкаплерова наши кинозвезды в тренировочной сессии подготовили корабль к старту, вывели его на орбиту и даже смогли причалить к МКС в ручном режиме.

Пожелаем артистам скорейшей адаптации, а сами вместе с ними следим за российским модулем «Наука», который в эти дни летит на МКС.

НЕВМИНКУЛЬТ


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