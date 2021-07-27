{ 27 июля 2021 }

Бисней вместо Диснея: студия вводит в детский мультфильм небинарного персонажа

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Насильственной смене пола/полов подвергся весьма популярный мультфильм «Дом совы». Новый персонаж Рейн предпочитает местоимение «они» — и, судя по всему, это «их» единственная сверхспособность. Озвучанием займется такой же небинарный персонаж Ави Рок.

Мы откровенно не понимаем, почему люди с гендерным расстройством личности пропагандируют свою исключительность вместо простого приема медикаментов, предписанных лечебным протоколом. Также остается загадкой, зачем загаживать детские умы этими весьма сомнительными идеями — мультфильм идет с рейтингом 12+.

Не менее удивительно то, как крупные компании поддерживают эту шизофрению, откровенно растрачивая свою годами наработанную репутацию добрых и разумных ради местечковой прибыли.

Пожелаем успехов Диснею. В новых сериях ждем вуайеристов, эксгибиционистов и как минимум одного зоофила — это группа еще до обидного не представлена в современной детской культуре. А ведь им наверняка тоже хочется рассказать о себе.  

НЕВМИНКУЛЬТ


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