Великая украинская занавеска

Вслед за санкциями против российского онлайн-магазина Wildberries, Киев торопится ввести запрет еще и на российские онлайн-кинотеатры. По мнению тамошних деятелей, непорядок, что значительная часть этих сервисов (IVI, Okko, Start, Premier, Wink и more.tv) свободно функционирует на Украине, мешая населениюгероически забывать русский язык.

Риск и правда огромен: в онлайн-кинотеатре можно увидеть, например, российские города и испытать культурный шок из-за того, что они и выглядят совсем не так, как на мемчиках в желто-голубых соцсетях, и, кажется, вовсе еще не бунтуют с голода без украинского хамона под названием сало.

Такое впечатление, что после программной статьи Владимира Путина в Киеве решили, наконец, почитать учебник истории, наткнулись там на существование Железного занавеса и оказались так впечатлены, что решили сделать и свой аналог: отгородиться от любой российской информации, дабы не мешала народу верить в местные байки. Вот только разница в масштабах государств такова, что получится — максимум, дырявая занавеска.

В мировую повестку не интегрировались, от российской отгородились. Только и останется — задохнуться в своих унылых шароварах хуторянской культуры.