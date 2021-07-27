{ 27 июля 2021 }

С народом крупно не повезло

Рубрики: [Фейсбук]  

Слышно тут: Император всё больше на сторону смотрит, в смысле, внешнеполитически напрягается, а тут, внутри абы что и золотые унитазы.

Ну, во-первых, даже конченным сторонникам тотального отрицалова трудно упрекнуть императора в неуспешность в мировой политике.

Во-вторых, ему, одному из немногих, кто получает информацию в самом полном объёме, виднее — где тоньше всего и может рвануть.

Я столько про геополитику и примерно не знаю, но и мне, дураку, очевидно, что ойкумена в процессе тотального передела.

Можно конечно сделать поездки ко всяким морям-океанам супер доступными для любого обладателя российского паспорта и с морковкой в Пятёрочке вопросы порешать, но зачем?

Чтоб денег побольше, чем с олигархами за бугор уходило? С морковкой кое-как решается…

Ну и в-третьих, и уже от себя. Чтоб власть ни делала для населения, как бы не упиралась, соревнуясь со всем миром в искусстве управляемой заботы, наш народ всё равно останется недовольным. Тот случай, когда руки опускаются, а рубильника, кнопки население привести в чувство нету.

С народом власти действительно крупно не повезло.

Карл Шуман


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