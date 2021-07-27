Мы живём в те времена, в которые живём. Как там у Сергея и Татьяны Никитиных было? «Времена не выбирают, в них живут и умирают». Нынешние, из молодых, этих стихов не знают и кто такие те, кто их написал, тоже не знают. Да им это и неинтересно. Точно так же, как тем, кто придёт им на смену, абсолютно до фонаря будут нынешние кумиры. Сложновато представить себе в истории мировой словесности после Гомера, Шекспира, Дюма, Диккенса, Гюго и Жюля Верна или Пушкина с Лермонтовым, Толстым, Достоевским, Бабелем, Булгаковым и братьями Стругацкими, ещё и Моргенштерна. Или Бузову. Разве что, в разделе «курьёзы первой половины ХХI века — времён Второго застоя Третьей Российской империи».

Интересно при этом, как выстраивается историческая память. Заметно хотя бы по нашей истории за последние сто с небольшим лет. У её героев и злодеев чёткие, расписанные по ролям теми, кто эту историю писал, амплуа. Никаких полутонов. Герой, значит герой. Злодей — злодей. Жертва — жертва. Ей никак не свойственно быть кем-то, кроме жертвы. Герои не должны иметь отрицательных черт и, тем более, быть мерзавцами, как это в жизни бывает сплошь и рядом. Злодеям не могут соответствовать никакие положительные свойства. Эпоха может быть исключительно светлой и возвышенной, или мрачной и трагичной, или удушающе тусклой, без малейших просветов. Кто и как её описывает — неважно. Всегда так. Каждый под себя гнёт.

В итоге, имеем не объективное описание минувшего, со всеми его плюсами и минусами, а плоскую примитивную схему, состоящую из сплошных штампов. Не руководство к действию, а морочение голов, по результатам изучения которого можно сколько угодно наступать на те же грабли, на которые предшественники уже наступили, порасшибав себе лбы. И, главное, это так заметно… Благо, историю пишут и переписывают, как правило, не самые умные и высокоморальные, хотя и преданные этому делу люди. А там уж у кого какая конъюнктура сложится и каков уровень таланта и убеждения ему Б-г дал. Или не дал.

Скажем, нынче модно хвалить Российскую империю, но не всю, а только тех её владык, которые ничем не перешли дорогу людям, полагающим себя вправе судить прошлое и расправляться с теми, о кого обломали зубы их духовные предшественники. В итоге, единственный по-настоящему толковый царь из династии Романовых, Александр II, который страну вытащил из бездны поражения Крымской войны, дал свободу крепостным и начал реформы, на которых Россия поднялась, а династия ещё два поколения продержалась, считается плохим императором. Церковники его не любили, ну и… А его сын и внук, которые успешно подготовили страну к революции, сформировав для неё кадровую базу и создав все условия, чтоб всё в империи накрылось, правители хорошие.

При этом, последний русский император, который вообще никуда как управленец не годился, погубил миллионы своих подданых, угробил империю и не смог сохранить жизнь даже собственной семье — мученик. Революция по нынешним меркам дело исключительно злое, всё что она принесла, было плохо и ужасно, и никакого строительства социализма у нас, вроде как, и не было вовсе. Причём, пишут и говорят об этом люди, которые без советской власти не стали бы никем ни в какой стране. Но рассмотреть всё, что было до них объективно, раздав всем сестрам по серьгам, они не могут. А может, и не хотят. Поскольку тогда получится, что сами они пришли к власти в результате предательства. Не отмены плохого государственного строя, а обычного предательства своей страны. Нехорошо же.

Тут хоть Ивана Грозного с Петром вспоминай, хоть Екатерину Великую с Николаем II, хоть Сталина с Победой в войне, хоть Ельцина. Не вытанцовывается из всей этой мешанины ничего прочного. Тем более, реальность как-то очень уж мифологии противоречит. Там и мифы друг на друге такими пластами лежат… Отчего происходит в головах сплошная путаница. Как с власовцами. Они изменники? Да. За Гитлера против своей страны воевали? Да. А для изрядного отряда церковных и пишущих — герои борьбы против советской власти. Привет Солженицыну, который руководством нашим, по простоте его, руководства, души, был всячески обласкан, хотя страну, в которой до переезда на Запад жил, искренне и открыто ненавидел. И, похоже, не один в этих своих чувствах был.

Особой любви ни к ней, стране этой, ни к тем, кто её населяет, почти ни у кого из нынешних её владык и их челяди, говорящей, снимающей и пишущей, незаметно. Да и вообще ничего, кроме страсти к личному обогащению и абсолютной отвязанности, по части каких угодно норм и правил поведения, тоже. Отчего на свет и появляются дорогие, но пошлейшие фильмы о войне, нафаршированные спецэффектами и таким гламуром, что по их создателям сильно хочется танком проехать. А в качестве иллюстративного материала на праздничных плакатах и в СМИ — изображения американской или немецкой военной техники. Патриоты, мать их…

Понятно, что автор, как всегда, мрачнее мрачного. Но тут ведь как? Кабы те, кто сверху хотя бы немного края чувствовали, не разбирая несущуюся по историческим ухабам на полной скорости машину российской государственности на запчасти, под продажу, приближая тем самым собственными руками её почти неизбежную катастрофу, он бы не возражал. Хотя бы даже и воровали, но в меру, осмысленно… Если бы не подбирали они себе в штат и не назначали на все посты, включая важные и важнейшие, сплошных ублюдков обоего пола, которым по способностям их только полы мыть, да гусей пасти, тоже. И если бы следствием этого не было ширящееся предчувствие полного и глобального облома, так и пускай их всех. Одно хорошо: те, кто его хотели бы организовать, ещё хуже тех, против кого выступают, отчего шансов у них — ноль. Можно постучать по дереву.