{ 26 июля 2021 }

Время гнева

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

На «Ленфильме» заканчивают съемки сериала «Союз Спасения. Время гнева». Это будет расширенная версия одноименной полнометражной картины о восстании декабристов 1825 года. Восьмисерийник, вероятно, выйдет на телеэкраны в конце 2021 года. Туда войдут материалы, не вошедшие в итоговую версию фильма, а также новые эпизоды и сюжетные линии.

Кино на исторические темы у нас смотреть любят, снимать умеют, поэтому фильм от режиссера «Адмирала» Андрея Кравчука ждали. Тем более, что лент про декабристов не было давно. Полюбившаяся тематическая драма «Звезда пленительного счастья» вышла аж в 1975 году. Однако новая полнометражка откровенно разочаровала: приличное качество визуализации и декораций разбавили слабой героикой.

Видимо, сыграли и ожидания, и желание впихнуть невпихиваемое. Фильм получился чересчур громоздким, когда требовалось больше деталей, и приторным в идеологическом плане. Интерпретация описываемых событий — намного шире.Синтезаторная музыка вкупе с уважаемым «Наутилусом» и, прости господи, «Мумий Троллем» — вовсе увела от эпохи, снизила градус напряжения и сделала ситуацию сюрреальной.

Сериал строится по принципу «Войны и мира» — ход хороший. Множество героев будут пересекаться друг с другом, что должно решить проблему фильма и раскрыть персонажей. И так звездный состав с Алексеем Гуськовым, Александром Домогаровым и Владиславом Ветровым дополнит Сергей Безруков и Тихон Жизневский. Как писал классик, нетерпеливою душой… мы ждем с томленьем упованья.

КультRa


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