Про дебилов

Друзья-лётчики не без раздражения отметили, что «Парламентская газета», в качестве иллюстрации ко Дню ВМФ РФ, использовала сдуру фотографию американской ударной авианосной группировки и американского же самолёта над ней. Очень впечатляющая картинка. Яркая такая, впечатление производит. Особенно на незрелые умы. Что с такой пронзительной ясностью свидетельствует о наших провалах по части кадровой, военно-патриотической и агитационно-пропагандистской работы… Интересно: кто за этот фортель должен быть уволен с волчьим билетом? Главред? Его кураторы в Думе? Или всё обойдётся устным замечанием мальчику (или девочке), эту картинку нашедшему (нашедшей) и поставившему (поставившей) в номер? Скорее всего.

Стандартная ситуация: в качестве иллюстраций к памятным датам — изображения военной техники и военнослужащих не Советского Союза и России, а стран НАТО, включая времена Третьего рейха, или Японии. Ну, да. Картинки красивые — лучше наших. Что до тех, кто их в интернете находит, верстает и без малейшего сомнения отправляет в типографии, они ничего не понимают ни в технике, ни в том, чем занимаются. Как и их начальство, которому, впрочем, не до того, чтобы выполнять свои прямые обязанности. Как и всему многочисленному отряду наших начальственных чинов. Далеко не все из которых располагают золочёными унитазами на виллах, но практически все, поголовно, находятся не на своих местах.

Заметно невооружённым глазом — человеку по уровню только брюкву выращивать или шмар по клиентам развозить (была когда-то такая чудная специальность, зафиксированная в одесском фольклоре — «шмаровоз»), а он не последняя фигура во властной вертикали. И тут уже неважно, в исполнительном или законодательном её дивизионе. Где осел, там и портачит. И ведь, казалось бы, задача под праздники у всей этой гопоты тупой, ленивой и недозрелой куда как проста: фото правильное на своё место поставить. Так и с тем не справляются. Как про них всех (по форме — только про журналистов, но по сути, оно много кого касалось), Лавров сказал? «Дебилы, б-ть». Ох, нелёгкая это работа, из болота тащить бегемота. А дебилов со всех, занимаемых ими постов повыгонять — ещё тяжелее. Начал бы кто, что ли?!