{ 24 июля 2021 }

Зачем Карпин в сборной

Рубрики: [Telegram]  [Спорт]  

Возможный ответ, зачем Карпин в сборной, кроется в комментарии Николая Писарева от 30 июня 2021 года. Писарев сейчас стал помощником Карпина в сборной. «Сейчас уже видно, что по игре Украина сильнее России. Они духовитые. Если у Украины что-то идёт не так, то они, стиснув зубы, продолжают биться. Нам нужен духовитый тренер, который будет чем-то похож на Шевченко. Возможно, Карпин — хорошая кандидатура».

В этом суть назначения Карпина как громоотвода критики в случае провала. Украина на Евро 2020 выступила не сильно лучше России. Но за счёт отдельных эпизодов, удачи и имиджа тренера оставила хорошее впечатление среди российской и украинской аудитории. У Карпина большой опыт выходить сухим из воды провалов. Для приближения к украинскому опыту в штаб Карпина взят Онопко — уроженец Луганска, считающий, что русские и украинцы — единый народ. У Карпина есть два помощника испанца — аналогия с итальянскими помощниками Шевченко.

Раз хвалили сборную Украины, получайте Шевченко для бедных. РФС мог бы с таким подходом участвовать в выборах в Госдуму. Осенью Карпин сделает имидж команды, которая проиграла, но хотя бы старалась, была неравнодушна, которую засудили, а что делать дальше — разберёмся в 2022 году.  

Методичка


Похожие посты:


  1. Виталий Мутко послал куда подальше экс-тренера сборной России

    2. Виталий Мутко послал куда подальше экс-тренера сборной России

    Министр спорта РФ Виталий Мутко заочно послал бывшего тренера футбольной сборной России по физподготовке Раймонда Верхейена, работавшего в команде при Гусе Хиддинке. Отвечая на вопрос, разделяет ли он критическую позицию голландца в отношении российских тренеров, Мутко сказал: - [Читать...]


  2. К отставке тренера сборной…

    3. К отставке тренера сборной…

    Тренер российской сборной по футболу, Станислав Черчесов, на волне негодования по-поводу провала его подопечных на чемпионате Европы, ушёл в отставку, при этом, не считая это увольнением. Ну, какие проблемы? Не готов считать, пускай не считает. От этого его [Читать...]


  3. Про цвета олимпийской формы российской сборной на играх в Токио

    4. Про цвета олимпийской формы российской сборной на играх в Токио

    Глава ВАДА, Витольд Банька, выразил глубокое сожаление, насчёт того, что цвета олимпийской формы российской сборной на играх в Токио, совпадают с цветами российского флага. Но оговорился, что поскольку решение по этому вопросу принимало не его ведомство, он по [Читать...]


  4. Игра нашей сборной

    5. Игра нашей сборной

    Все специалисты, аналитики и просто записные эфирные болтуны пытаются найти объяснение давешней тоскливой и муторной игре нашей сборной. Так я вам назову главную причину! На стадионе вчера закрыли крышу, опасаясь осадков! Играли, словно в кабине лифта! Но мы-то [Читать...]


  5. Обмен Медведчука

    6. Обмен Медведчука

    Об обмене Медведчука заговорили после выступления Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Но на самом деле ничего сенсационного он не сказал. Его спросили, возможен ли быть обмен. Он ответил, что это решение может принимать президент. Ничего больше. [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»