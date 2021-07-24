Возможный ответ, зачем Карпин в сборной, кроется в комментарии Николая Писарева от 30 июня 2021 года. Писарев сейчас стал помощником Карпина в сборной. «Сейчас уже видно, что по игре Украина сильнее России. Они духовитые. Если у Украины что-то идёт не так, то они, стиснув зубы, продолжают биться. Нам нужен духовитый тренер, который будет чем-то похож на Шевченко. Возможно, Карпин — хорошая кандидатура».

В этом суть назначения Карпина как громоотвода критики в случае провала. Украина на Евро 2020 выступила не сильно лучше России. Но за счёт отдельных эпизодов, удачи и имиджа тренера оставила хорошее впечатление среди российской и украинской аудитории. У Карпина большой опыт выходить сухим из воды провалов. Для приближения к украинскому опыту в штаб Карпина взят Онопко — уроженец Луганска, считающий, что русские и украинцы — единый народ. У Карпина есть два помощника испанца — аналогия с итальянскими помощниками Шевченко.

Раз хвалили сборную Украины, получайте Шевченко для бедных. РФС мог бы с таким подходом участвовать в выборах в Госдуму. Осенью Карпин сделает имидж команды, которая проиграла, но хотя бы старалась, была неравнодушна, которую засудили, а что делать дальше — разберёмся в 2022 году.