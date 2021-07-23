В день открытия Олимпиады буквально всë «дышит Японией», так что президент Путин решил воспользоваться моментом и привлечь внимание по полной программе.

Премьер Мишустин собирается в поездку по Дальнему Востоку, и вот, так сказать, «на дорожку», президент сообщил от том, что Россия готовит «беспрецедентные предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность на Курильских островах», однако же озвучивать их пока не будут — всë для того, чтобы «заинтриговать участников экономической деятельности».

За долгие годы споров вокруг Курил картина сложилась вполне ясная — Россия хотела бы ограничиться «малой кровью» и разменять мирный договор на обещанные ещë Хрущëвым Шикотан и гряду Хабомаи, Япония считает, что этого «маловато» и хочет еще, как минимум, самый близкий к России Кунашир, а в идеале ещë и Итуруп.

Ситуация осложняется ещë и тем, что любые возможные варианты совместного ведения Больших островов для России невозможны без обязательств Японии по обязательной демилитаризации — тем более, что всë понимают, что следить там будут вовсе не за косяками трески, а за «рыбкой» покрупнее.

Ещë один не менее важный воарос — статус бОльшей части Охотского моря как ИЭЗ Российской Федерации. Любой пересмотр принадлежности Итурупа и Кунашира повлечет изменения границ ИЭЗ, что Россию разумеется, не устраивает.

Получается, что, несмотря на «интригующие заявления», предложить Японии вроде бы нечего. Но вполне возможно, что «олимпийское перемирие» породит неожиданный и всех устраивающий компромисс. Вот дождемся Мишустина и узнаем.