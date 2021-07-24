Экономический словарь на этой неделе расширился понятием «борщевой набор», но главная финансовая новость поступила всë-таки в пятницу — ЦБ поднял ключевую ставку сразу до 6,5%. «Дешëвые» деньги для банков вроде бы закончились, а это значит, что совсем скоро вырастут как ставки по вкладам, так и тяжесть кредитов. Тем не менее, Центробанк считает, что ужесточение финансовой политики успокоит инфляцию и загонит еë в целевой коридор «4%, ну ладно, 5».

Для ЦБ полтора года пандемии были (и остаются) одним из самых трудных периодов за всю историю. Напомним, что где-то за месяц до локдауна случился обвал цен на углеводороды и вопрос в принципе стоял не помощи, а о выживании финансовой системы. Но пандемия оказалась куда страшнее амбиций нефтяников. В первое время казалось, что всë, что осталось от экономики — это жëлтые и зелëные кубики сумок служб доставки, мечущиеся между «скорых». Конечно, до «вертолетных денег» американских количественных смягчений политике ЦБ, как до Китая пешком, в лучшем случае — одна вертолетная лопасть, но вместе с тем нельзя не отметить, что расширение фокуса помощи с олигархата до МСБ стало по настоящему беспрецедентным шагом в первый год пандемии.

Уникальным стало и то, что на фоне заметного наступления на гражданские свободы «стук снизу» стал настолько заметным для регуляторов, что его уже нельзя было просто так игнорировать. Точнее, всë равно игнорировали, но до известного предела. Кое-кто даже выживал и дожидался помощи.

И всë же, хотелось бы верить, что у ЦБ есть хоть какое-то видение будущего за пределами шкалы ключевой ставки. И оно несколько шире, чем у подконтрольного регулятору банка «Траст».