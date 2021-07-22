Большинство россиян не знают имени ни одного российского спортсмена

Абсолютное большинство россиян (97%) не знают имени ни одного российского спортсмена, который в этом году будет выступать на Олимпиаде в Токио, согласно опросу ВЦИОМ. Некоторые наши сограждане на этой летней Олимпиаде планируют следить за такими видами, как фигурное катание, биатлон и хоккей. Признаюсь честно, я тоже не знаю даже половины наших спортсменов-олимпийцев. Но за некоторыми слежу уже много лет.

Главная надежда нашей художественной гимнастики — сестры-близняшки Дина и Арина Аверины — на протяжении многих лет не проигрывали ни одного крупного международного старта. В групповых упражнениях не исключено, что нашу сборную будут представлять сразу три олимпийские чемпионки: Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова и Анастасия Татаревa.

Не менее титулованные спортсменки-олимпийские чемпионки будут бороться за золото в синхронном плавании. В составе команды Алла Шишкина, Мария Шурочкина (сестра певицы Нюши). Ну, и конечно, нельзя не отметить 31-летнюю пятикратную (!!!) олимпийскую чемпионку Светлану Ромашину.

В спортивной гимнастике особые надежды возлагаются на трехкратного чемпиона мира Никиту Нагорного. В его честь даже назвали новый элемент в гимнастике — тройное сальто назад согнувшись.

В фехтовании есть шансы на медали как у женщин, так и у мужчин. Но из спортсменов мне знакома только фамилия Софьи Великой. Про неё и ее противостояние с другой россиянкой даже снят художественный фильм «На острие».

Ну, и конечно, ещё с прошлой Олимпиады помню нашу русалку-пловчиху Юлию Ефимову.

Давайте запомним эти фамилии и пожелаем удачи нашим спортсменам, ведь они так долго ждали эту Олимпиаду!