{ 22 июля 2021 }

В Евросоюзе предложили ограничить платежи наличными

Рубрики: [Telegram]  

В Евросоюзе предложили ограничить платежи наличными суммой в €10 000 и запретить использование анонимных криптокошельков. С помощью этих ограничений Еврокомиссия планирует бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма. Однако случае с анонимными криптокошельками может быть и вторая, косвенная причина запрета — это подготовка финсистемы к внедрению цифрового евро, тестирование которого начнется уже в 2022 году.

В России лимиты на оплату крупных покупок обсуждались не один раз. В 2012 году Минфин хотел ограничить наличные платежи суммой 600 тыс. рублей, свыше — только банковскими картами. В 2013-ом предлагалось снизить порог оплаты наличными до 300 тыс. рублей, однако все эти предложения не были закреплены законодательно.

В отношении электронных кошельков у нас тоже действует ряд ограничений. С 2020 года в России их нельзя пополнять анонимно, однако эти ограничения не действуют на пользователей криптобирж. Российские власти объясняют это так же, как европейские: борьбой с финансированием терроризма, продажей наркотиков, отмыванием денег, а также борьбой с теневой экономикой, доля которой составляет порядка 4% ВВП. Мир стремится к финансовой прозрачности и контролируемой системе, а Россия и ЕС хотят быть во главе этих процессов. Правильными ли были эти решения — покажет время и результаты грядущих экономических циклов.

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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