{ 22 июля 2021 }

Mastercard может закрыть бренд Maestro

Рубрики: [Telegram]  

Mastercard может закрыть бренд Maestro, который используется для оплаты картами «Мир» за рубежом. Дело в том, что комиссии по этим картам низкие, и американская компания считает, что их невыгодно развивать. К тому же карты Maestro не используются в интернет-коммерции, которая из-за коронавирусных ограничений сейчас находится на подъеме.

Что это значит для России? Maestro используется в кобейджинговом соглашении и позволяет расплачиваться картами «Мир» за рубежом. Это может создать некоторые проблемы, однако учитывая текущие реалии — падение туризма из-за коронавируса и количества заграничных операций по российским картам, вряд ли они будут критическими.

Одномоментно Maestro закрывать никто не будет, да и отечественная платежная система развивается и постепенно догоняет по функционалу лидеров сегмента — Visa и Mastercard. Например, сейчас картами «Мир» можно платить не только в странах постсоветского пространства, но и во Вьетнаме, Турции и на Кипре. Да и с сегодняшнего дня владельцы российских карт получили возможность оплачивать покупки с помощью Apple Pay — эту интеграцию ждали долгие 7 лет.  

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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