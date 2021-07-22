{ 22 июля 2021 }

Олимпийский девиз изменён впервые за 127 лет

Рубрики: [Telegram]  [Спорт]  

Олимпийский девиз изменён впервые за 127 лет: члены МОК за три дня до открытия игр в Токио единогласно одобрили предложение дополнить его словом «вместе». Глава комитета Томас Бах назвал смену девиза «эпохальным событием». Теперь фраза полностью звучит так: Citius, altius, fortius — communis (Быстрее, выше, сильнее — вместе).

Легендарный девиз придумал в 1894 году доминиканский священник Анри Дидон, друг основателя олимпийского движения Пьера де Кубертена. Более века именно он был олицетворением игр, а новый вариант преподносится как ответ на вызовы времени.

Олимпийские игры, действительно, уже не те: в этом году из-за пандемии на трибунах не будет шумных толп иностранных болельщиков, а в соревнованиях впервые примут участие трансгендеры. После смены девиза МОК придется менять Олимпийскую хартию и, может быть, даже переделать монумент в швейцарской Лозанне. Интересно, как долго в привычном виде продержатся олимпийские кольца?

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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