Граффитисты вставили ЖЭКу рисунок

Нетривиально поступили вольные художники из Екатеринбурга, повысив ставки своей игры с жилищной управляющей компанией. Увидев, что их граффити, нанесенное на один из ветхих памятников архитектуры с целью привлечь внимание к его состоянию, ожидаемого эффекта не возымело, дерзкие ребята из Hot Singles «вырезали» оттуда свое художество и перенесли прямо на двери равнодушного ЖЭКа.

Всё, разумеется, сугубо художественными средствами. Свой предыдущий рисунок они закрасили, нарисовав поверх клетку слоя прозрачности из Photoshop, а затем повторили его прямо на двери управляющей компании, креативно назвав свой пассаж «CTRL+X»: мол, вырезали и вставили.

— Многие памятники архитектуры, особенно конструктивистские, находятся в «ужасном состоянии», — отметили в Hot Singles. — То, как сегодня всё это выглядит — это даже не смешно.

Активисты уже не впервые помечают памятники архитектуры, надеясь привлечь внимание управляющих компаний. И теперь не заметить их художества, а заодно и свои.