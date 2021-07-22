{ 22 июля 2021 }

Есть в Москве такой институт — МИСиС…

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Есть в Москве такой институт – МИСиС, Московский институт стали и сплавов. Когда-то, в 70-80-х – лучшая школа металлургии в мире, благо, хрущёвский и брежневский министр высшего и среднего специального образования СССР, Елютин, его окончил и ему немало покровительствовал. Да и ректором тогда был Пётр Иванович Полухин, которого выпускники до сих пор помнят. Золотое это было время для страны и её промышленности, о чём, впрочем, население и не подозревало. Позволь тогда людям заводить частный бизнес, чтобы рынок насытить потребительскими товарами и услугами, ездить за границу без дурацких выездных комиссий, чуток убери в дальний ящик осточертевшую показушную идеологию, и живи – не хочу. И ведь могло так всё и произойти…

История решила иначе. Кто мы такие, чтобы вставать на её пути? Так что не мы, а Китай теперь сверхдержава, соперничающая с Соединёнными Штатами. А от нас осталась едва половина той страны, в которой вырос автор и его родители, родились его дети, за которую сражались и погибали. Даже могилы большей части родни, и своей, и жены, теперь за границей – поди туда, доберись. Для нынешнего начальства этих бывших братских советских социалистических республик, теперь Россия – первый враг. У кого из них Америка и Европа – свет в окошке, у кого – Турция, у кого на Китай вся надежда… Где не местный нацизм голову поднял, там национализм самого средневекового толка. Одни русский язык запрещают, другие алфавит с кириллицы на латиницу переводят…

Что до нас, у нас теперь есть список Forbes. Мы торгуем нефтью и газом. Подстраиваемся под чужие правила игры. Судимся со всеми, кто только ни вздумает отчекрыжить у нас очередной мешок денег – миллиард это, десять или пятьдесят миллиардов долларов, не суть важно. Наши начальники без колебаний гробят промышленность, сносят заводы и закрывают НИИ, а во главе тех научных институтов и университетов, которые ещё уцелели, ставят то блатных из числа своих детей и племянников, то девиц облегчённой социальной ответственности, то тех, кого они называют “эффективными менеджерами”. Да и в самом деле, не тем же, кто умеет и может дело делать, командовать в стране! Для этого другие люди есть. При больших деньгах и при полномочиях.

Что из всего этого получится, Б-г весть. Скорее всего, ничего хорошего. Ещё одна, медленно распадающаяся империя, добыча для более поворотливых, удачливых и толковых соседей. Ну, поглядим. МИСиС пока ещё мэр Москвы не снёс – даже удивительно. На золотом месте стоит, на Октябрьской площади, у метро. Такой торговый центр там можно было бы отгрохать! ИНИОН на Профсоюзной у метро стоял, не пожалел никто – спалили и до сих пор не отстроили. Да и не отстроят. Кому они нужны, институты эти… Реновация – это дело. Плитка с бордюрами. Деньги приносит. И так везде, включая космическую отрасль, медицину, школы, науку и высшее образование… Да, что говорить! Время безвременья. Тихое загнивание всего стоящего, под бравурные фанфары и комплименты начальства самим себе…

Евгений Сатановский


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