Планида Польши

Удивительная страна Польша! И тут не о её истории речь, культуре и литературном наследии. Не о красоте паненок и личной храбрости шляхты. Не о размахе, с которым польские магнаты строили дворцы, замки и соборы, заводили ландшафтные парки и картинные галереи. Многое из их наследия до сих пор на Украине, в Белоруссии и Литве до сих пор осталось. Не о польских купцах и польских учёных речь. Первые нам известны меньше, а вот Коперника и Марию Складовскую-Кюри знает каждый образованный человек. Ну, и так далее. Но речь не обо всём этом. По крайней мере, в настоящем небольшом эссе.

Речь у нас, как почти всегда в последнее время, когда заходит разговор о Польше, а заодно и об Украине (хотя о ней речь приходится вести отдельно, очень уж замысловатым курсом незалежная рыскает), о сегодняшней польской внешней политике и о тех, кто эту политику осуществляет. Все они люди известные, сами себя активно, чтоб не сказать, агрессивно, человечеству представляют и живут явно в чертовски интересном мире. Жаль только, что никто его, кроме них, не видит. В мире этом все и всё от них и их страны зависит, а они не зависят ни от кого. Все в них и в ней нуждаются, а ей никто не нужен. Все ей должны, а она — никому. Ну, и так далее, по списку…

Как следствие, Польша, в её нынешнем состоянии, рассорилась вдрызг со всеми, с кем только могла. С Россией и Германией, первыми. С Евросоюзом, как таковым, не только послав подальше все настойчивые предложения Брюсселя, насчёт «европейских ценностей» (однополые браки, приём на своей территории мигрантов из Африки и с Ближнего Востока, etc.), но и сорвав предложение Парижа и Берлина о проведении саммита с Россией (за что нам ей можно только сказать спасибо). С Белоруссией, где Варшава попыталась, вместе с Киевом и Вильнюсом, сместить Лукашенко, который, правда, никуда со своего поста не ушёл и не уйдёт.

Впрочем, с Украиной и Литвой у неё свои разборки, исторические. Как и с Чехией и Венгрией, не говоря уже об Израиле, который она буквально перевернула новопринятыми польскими законами, по части запрета обвинений поляков в пособничестве Холокосту и отказе от каких угодно репараций его жертвам и их прямым потомкам. Тоже понятно. Какой убийца, грабитель и мародёр, находясь в здравом уме, признается в своих преступлениях и вернёт кому-то награбленную добычу? А, впрочем, с кем у Польши нет проблем? Раньше казалось, что с Соединёнными Штатами. Исходя из чего она так себя со всеми окружающими и вела. Серьёзная же крыша…

Однако, польский гонор велик и непредсказуем, как и представить себе ещё недавно это было невозможно. Эволюция польской политической мысли привела к тому, что Варшава обиделась на Вашингтон и на него открыто вызверилась. Поскольку Трамп её, в качестве президента США, более или менее устраивал, а Байден, с его разговорами и встречей в Женеве с Путиным, подписанием договора с Россией по безопасности и диалогом с Германией об отказе от вмешательства в строительство “Северного потока — 2″, нет. Не учитывает Байден идей польского правительства в отношении давления на Россию и Германию. Даже вида такого не делает, хотя бы из вежливости.

Президент Соединённых Штатов Америки явно не подстраивает под означенный выше курс, выработанный и проводимый Варшавой вопреки её собственным интересам, ради того, чтобы её нынешние руководители были морально удовлетворены тем, какие они крутые, твёрдые и несгибаемые (злые языки говорят — тупые и твердолобые, но кто когда в Варшаве к голосу разума прислушивался) американскую политику. И чтобы дать американцам понять, что Польша ими недовольна, там послали подальше назначение в качестве американского посла Марка Бжезинского. Сильный ход. Очень сильный.

Как следствие, можно сделать следующие выводы. Первое. В мире есть в настоящее время только одна Великая держава, и это Польша. Может быть, даже, супердержава. Все прочие — Штаты и Китай, Россия и Германия, Франция и Великобритания, не говоря уже о мелочи, типа Белоруссии или Израиля, должны её внимательно слушать, слушаться и не питюкать. А то… Хотя что именно «а то», Польша не разъясняет. Второе. Окончательно понятно, что все ЧЕТЫРЕ раздела Польши не были историческими случайностями. Судьба у неё такая. Неспособна она нормально существовать в этом мире. Напарывается на приключения на ровном месте, создавая себе проблемы там, где их не было и быть не могло. Ну, такая у неё планида. Польская…