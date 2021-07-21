Бей кабанов, спасай планету!

Так на сердце полегчало! Оказывается, в глобальном потеплении виноваты не только люди. Нет, ну они, понятно, больше всех виноваты, особенно у нас и в Китае — как без этого, но не только они. В очередном западном университете вышло очередное фундаментальное исследование, в котором подробно, с удивительными деталями, рассказано, какой вклад в выбросы двуокиси угдерода в масштабах планеты, вносят… дикие кабаны. Они своими вредоносными пятачками рыхлят в поисках корма лесную подстилку, отчего двуокись углерода выделяется в воздух. Далее подсчитано, сколько в мире кабанов, где они живут, сколько в год выделяется помянутой двуокиси углерода от процесса питания одного усреднённого кабана, взята поправка на различные типы почв…

Даже приложена карта распространения популяции кабанов по миру. Правда, судя по всему, не учтены все остальные виды, родственные диким свиньям или близкие им по образу жизни. Те же кистеухие свиньи, африканские бородавочники или гигантские лесные свиньи, бородатые свиньи, бабируссы, южноамериканские пекари всех четырёх имеющихся на планете видов… Так что исследование ещё дополнять и дополнять. Хотя уже сегодня можно подавать иск к корпорации «Дисней» за популяризацию образа Пумбы в мультике «Король-лев». Абсолютно неэкологичный оказался, персонаж. Нетолерантный. И неполиткорректный. Денег за это стрясти с мультипликаторов можно… Акуна матата. Как, впрочем, и за Пятачка — он тоже свинья.

Тут, правда, закавыка. С американцев, за ИХ Пятачка — можно. Просто никто ещё этим не озаботился. С нас, за НАШЕГО, чёрта с два. Мы за своих мультяшных героев кому угодно глотку перегрызём. И нечего наших кабанов в их подсчётах учитывать! Со своими пускай что хотят делают, хоть всех перестреляют. Хотя невольно закрадывается мысль: может проще избавиться от всех тех идиотов, которые в их университетах корпят над квазинаучными статьями, на тему того, от каких живых существ или какой отрасли промышленности и типа транспорта вреда больше? Больше всего вреда-то на самом деле от них, изобретателей проблем на пустом месте. То ли спьяну, то ли в шутку (дурацкие у них шутки), то ли ради хайпа эта помесь дебилоидов с хуцпанами (хуцпа на иврите — «запредельная наглость») так морочит людям голову…

Впрочем, не только людям. И не только кабанам. Помнится, были академические работы на Западе о вредоносности коров, которые в процессе пищеварения сами выделяют изрядное количество газов, так что если их перебить и они п-рдеть перестанут, планета будет спасена. Ну, что сказать, помимо того, что роль двуокиси углерода в изменении климата так явно распиарена вне всякой связи с реальностью, а само это изменение климата было всегда и будет всегда, живут на планете люди или нет… Не говоря о том, что любое извержение вулкана, даже не слишком серьёзного, компенсирует все усилия по сокращению промышленных выбросов за всё время борьбы с ними. Да! Новая фишка. Облака, оказывается, тоже способствуют глобальному потеплению. Если высокие. А низкие — наоборот, только их мало.

Мораль сей истории проста, как железнодорожная шпала. Нет такой ахинеи, которую не могут придумать люди, ради подтверждения какой угодно идиотской теории, то ли принимаемой ими за истину в последней инстанции то ли потому, что кому-то эта теория выгодна (а история с глобальным потеплением и ролью в нём антропогенного фактора выгодна чертовски многим). Нет таких политиков, которые устоят перед искушением использовать в своих корыстных интересах большую толпу народу, собравшуюся вокруг какой угодно идеи, как бы идиотски она ни выглядела и каким бы бредом сивой кобылы на самом деле ни была. И нет в этом подлунном мире покоя ни людям, ни коровам, ни кабанам от тяжёлых придурков, которые хотят, как лучше. Самой опасной формы существ, которых только земля носит…