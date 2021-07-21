Казалось, бы просто мороженое

Во время посещения президентом авиасалона МАКС не обошлось без коллективных посиделок с мороженым «Коровка из Кореновки». Высокие гости традиционно пошутили о том, кто оплачивает банкет, но по лицам было видно, что прохладный десерт был употреблен с удовольствием.

Тем временем, в Израиле вокруг мороженого разворачивается настоящая «жара». Американская компания Ben&Jerry’s объявила о том, что продажа мороженого «на оккупированных палестинских территориях несовместима с ценностями компании», поэтому компания прекращает продажи своей продукции на территории израильских поселений на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме.

Израиль, разумеется, не стал отмалчиваться и ответил максимально жëстко: «Компания Ben & Jerry’s добровольно сотрудничает с экономическим терроризмом, возглавляемым движением BDS — антиизраильским движением с антисемитским подтекстом». Бывший израильский премьер Биньямин Нетаньяху сказал, что «теперь мы, израильтяне, будем знать, какое мороженое не покупать», а нынешний глава кабинета Нафтали Бенет заявил, что решение компании — «ошибка моральная и ошибка в бизнесе».

И как вы понимаете, в таком «сладком» деле не обошлось без нюансов. Владелец Ben&Jerry’s, нидерландская мегакомпания Unilever практически сразу заявила о том, что американские мороженщики полностью самостоятельны в своих решениях. Но в «независимость» решений поверить довольно трудно, ведь нынешний гендиректор Ben&Jerry’s Мэтью Маккарти до этого почти 20 лет отработал на различных позициях американского подразделения Unilever. И этот же Маккарти не скрывает своей поддержки сенатора-демократа Берни Сандерса, а старина Берни, как известно, «любит» Израиль так, что едва ли не зигует при каждом удачном ударе палестинцев.

Более того, Берни Сандерса поддерживают сами Ben&Jerry’s, то есть сами основатели компании Бен (не ржите) Коэн и Джерри Гринфилд. Как известно, Берни Сандерс почти 30 лет представляет штат Вермонт в парламенте США, а именно в Вермонте и была создана Ben&Jerry’s. Коэн и Гринфилд даже выпускали специальный сорт мороженого «Берни» к номинациям Сандерса в качестве кандидата в президенты, спонсировали Берни деньгами и даже были арестованы в Вашингтоне в 2016 во время очередной акции протеста. В 2019 Бен Коэн и вовсе стал сопредседателем очередной кампании Сандерса, так что связи между «жителями Вермонта» надежные и крепкие.

Казалось бы всë просто: с одной стороны — Израиль, с другой стороны — «потерявшие берега» американские демократические леваки, но возник нюанс №2. Всë дело в том, что бОльшая часть мороженого Ben & Jerry’s произведена в самом Израиле, на предприятии в Беэр-Тувии. Его владелец, Ави Зингер, — единственный в мире независимый держатель лицензии на производство этого мороженого. Контракт с Ben & Jerry’s был заключен ещë до поглощения — и Зингер, разумеется, выступает против бойкота. Более того, Ben & Jerry’s Israel предупредили и Бена, и Джерри, и Unilever о том, что продолжат продавать продукцию во всех районах Израиля, включая бойкотируемо-оккупированные территории.

Перед компанией встала задача обозначить мороженое Ben & Jerry’s как отечественную продукцию, вплоть до того, чтобы добавить к оформлению упаковки израильский флажок. В Ben & Jerry’s Israel даже объявили об открытии первого филиала за зеленой чертой, а за день до этого Ави Зингер заявил, что «руководство Ben & Jerry’s решило не продлевать контракт именно из-за нашего отказа прекратить продажи».

Глава Израильского объединения промышленников Томер даже не пытался выбирать выражения и на предложение бойкотировать мороженое, произведенное в Израиле, ответил следующее: «Вы что, с ума сошли? Или вы просто не замечаете израильского предпринимателя, который из последних сил борется с иностранным диктатом, стремясь сохранить свой бизнес?»

Казалось, бы — просто мороженое. А тут тебе и крым-бургер, и мак-донбасс.