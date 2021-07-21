Кино в «Деталях»

Московская школа дизайна «Детали» открыла Дистанционные классы. Теперь возможность учиться в «Деталях», которая до этого времени считалась элитарной, стала доступна всем, кто не равнодушен к красоте, искусству и дизайну. Директор школы Татьяна Николаевна Рогова задумала проект, который бы не был похож ни на один из существующих онлайн курсов по дизайну интерьера. Поэтому она реализовать замысел пригласила Екатерину Попову-Гамаюн. Екатерина — художник, дизайнер, выпускница факультета журналистики МГУ и школы дизайна «Детали», за ее плечами такие успешные проекты в совершенно разных областях, как «Радио 7 на Семи Холмах», канал СТС, Издательский дом «7 Дней», Русский винный дом «Абрау-Дюрсо». Она работала над концепциями туристической привлекательности городской среды для некоторых городов России. Екатерина одна из первых начала в России движение public art, воплотила в жизнь многочисленные арт-, экопроекты и фестивали. Сегодня Екатерина ответила на наши вопросы.

— Екатерина, в Дистанционных классах люди учатся дизайну или смотрят кино о дизайне?

— И то, и другое. Когда мы приступили к съемкам, надо было соединить несоединимое: учебу и наслаждение. Но это же дизайн. А ему можно учиться, только вдохновляясь. За 20 лет в школе сформировался уникальный подход к процессу обучения: он заключается в передаче знаний от ведущих практикующих дизайнеров и архитекторов студентам. Мы выбрали самые вдохновляющие лекции из очной программы школы и стали думать, как и в каком формате будем снимать этот материал. Татьяна Николаевна поставила задачу, чтобы это было красиво, стильно и очень качественно снято, как хорошее кино. Когда мы поняли, в каком формате надо снимать, я приступила к поиску съемочной группы. Представила ей интересных операторов с киношным бэкграундом, которые великолепно справились бы с этой задачей. Она внимательно просмотрела их работы и выбрала выпускника ВГИКа, ученика великого мастера российского кино Вадима Ивановича Юсова — Алексея Неретина. Алексей работал со многими звездными режиссерами российского кино, снимал для Ренаты Литвиновой.

— Вы его выбрали, а как Алексей отнесся к вашему предложению?

— С интересом. Я Алексея знаю давно, как мастера и человека, который постоянно учиться, совершенствуется в своем ремесле, путешествует и ищет новые грани восприятия и познания мира. Он сказал, что если ему будет интересно, он будет снимать, если нет, то порекомендует хорошего оператора. И мы начали съемки. Алексей познакомил со своей командой: операторами Андреем Коваленко, Сергеем Гуськовым, мастером монтажа Евгением Тодичем. Первая съемка была с Татьяной Николаевной в ее кабинете в школе. Записали анонс и вводную лекцию. Татьяна Николаевна подготовилась, но она и думать не думала, как снимают кино и что съемка вводной лекции будет длиться несколько часов. Только полтора часа ушло на установку света: Алексей, как истинный ученик Юсова, ювелирно осветил Татьяну Николаевну, как главное сокровище школы. В первый же день мы поняли, что нам не хватает режиссера и Алексей взял эту миссию на себя. Как профессионал, он добивался, чтобы каждая фраза, сказанная Татьяной Николаевной звучала искренне, наполнено и ярко. Татьяна Николаевна отважно и стойко выдержала весь процесс съемки и все замечания Алексея Неретина и благословила всю нашу группу на дальнейшие съёмки.

— Вы начали снимать все подряд или был какой-то план?

— Был четкий план съемок. Татьяна Николаевна разработала программу первого цикла лекций введение в профессию дизайнера интерьера и назвала его очень романтично — «Прелюдия к дизайну». Она выбрала самые вдохновляющие лекции из очной программы, и в итоге мы отсняли более 40 часов, из которых получилось 32 лекции от преподавателей школы плюс мастер-классы. Это увлекательные рассказы про дизайн, архитектуру, вдохновение, творчество, материалы, текстуры, фактуру, свет, цвет, историю искусств. Программу «Прелюдии к дизайну» можно посмотреть на сайте школы «Детали».

— Как справились со съемками ваши педагоги? Не тяжело им было читать свои лекции не в обычной аудитории перед студентами, а с выставленным светом, камерами и съемочной группой?

— Для некоторых это стало настоящим испытанием, но в то же время отличным опытом. Онлайн-образование становится нормой. Вебинары, встречи в Zoom… Педагоги постепенно нарабатывают опыт свободно держаться перед камерой. Очень помогла атмосфера школы. Это заслуга директора школы Татьяны Николаевны: она как солнце, вокруг которого движутся разные планеты и всем при этом хорошо. В школе очень теплая, открытая и креативная атмосфера, постоянно что-то происходит: лекции, семинары, мастер-классы, праздники, гастрономические вечера, обсуждения, встречи с известными дизайнерами и архитекторами. И все это всегда очень артистично, красиво, празднично, стильно. И неудивительно, что многие педагоги — они же дизайнеры и архитекторы — параллельно занимаются актерским мастерством, вокалом, литературой.

Например, архитектор Татьяна Смирнова, я знаю, что она занимается вокалом. У нее мощный дар рассказчика, ее можно слушать часами: столько эмоций и красок в ее речи. Она умеет делать нужные акценты, вовремя пошутить, если нужно переключить внимание, выстроить линию повествования. В цикле лекций «Прелюдия к дизайну» у нее две лекции: «Интерьеры архитекторов, дизайнеров и декораторов» и «Архитектор и дизайнер — соавторы или соперники».

Или Татьяна Лебедева, педагог, ландшафтный дизайнер и писательница детективов. В «Прелюдии…» у нее лекция «Соединение дома и сада в единый ансамбль». Когда мы снимали ее лекцию, у меня было абсолютное ощущение, что передо мной молодая Агата Кристи. Вы знаете, что Агата Кристи увлекалась садами? Она выращивала мимозы, магонии, камелии, эвкалипты и гигантские рододендроны. Почему бы не допустить, что возможно в этой жизни она стала российским ландшафтным дизайнером Татьяной Лебедовой и оставила написание детективов как увлечение.

Еще отмечу великолепного рассказчика и знатока истории искусств Максима Шишигина. Мы отсняли с ним для «Прелюдии…» три лекции, которые он назвал «Экспресс-путешествие в историю искусств с Максимом Шишигиным». Я бы назвала «Путешествие сквозь время и эпохи по самым красивым творениям человека в истории мира».

Если честно, про каждого педагога я могу говорить с восторгом и уважением. И с моей стороны некорректно выделять кого-то. Каждый из них — звезда в своей области и звезда наших видеолекций.

— Съемки были только в школе?

— Не только. Педагоги школы — практикующие дизайнеры. Некоторые из них предложили прочитать свои лекции в их авторских интерьерах. Например, лекцию «Традиция и современность в русском интерьере» дизайнеров Наталии Юнг и Светланы Озеровой мы снимали в созданном ими интерьере.

Дизайнер Вероника Андрихова открыла двери двух своих квартир в Москве и Питере, которые были спроектированы и сделаны ею для самой себя. Московская квартира наглядно демонстрировала, что такое Timeless Design — интерьер «вне времени». В питерской она рассказала о классическом интерьере и как достичь гармонии в современном интерьере с помощью цвета, мебели, аксессуаров и произведений искусства.

Архитектора, философа, поэта Евгения Веленкина мы снимали в его студии в Подмосковье. Было ощущение, что он для нас приоткрыл часть своего личного мира, скрытого в бесконечных листах с чертежами, эскизами, стихами, проектами. Когда он рассказывал, как думать с помощью карандаша и ювелирно прорисовывал свои идеи на бумаге, мы как завороженные смотрели на волшебство рождения идеи из линии и поражались его фантазии.

И о самом важном в профессии дизайнера интерьера, что нужно знать и как надо работать, чтобы стать дизайнером интерьеров, рассказала соучредитель школы «Детали», дизайнер Вероника Блумгрен из своей резиденции на Бали, созданной ею.

— Съемки продолжаются?

— Да, процесс идет. Мы начали съемки с Максимом Шишигиным. Три первые лекции имеют огромный успех у наших студентов и нас попросили снять его авторский курс истории искусства. Татьяна Николаевна предложила назвать эту серию «Сокровища человечества». Также мы начали съемки о ландшафтном дизайне. Планируется авторский курс с Анной Пронской о тканеведении. И конечно, тема цвета очень востребована, поэтому будем снимать курс о колористике.

— Если я куплю ваш курс, что он мне даст как человеку интересующемуся дизайном, но не уверенному нужно ли мне кардинально менять профессию?

— Новое восприятие мира. Вы начнете по-другому смотреть на город, вашу квартиру, мир. Вам захочется все изменить, перекрасить, переделать, добавить дизайнерских вещей в ваш привычный интерьер. Мало того, вы получите базовые навыки в области дизайна и узнаете азы искусства создания интерьера. Ну и конечно, вы очень вдохновитесь дизайном, научитесь видеть и создавать красоту.

Ознакомиться и приобрести цикл лекций «Прелюдия к дизайну» можно на сайте школы-дизайна «Детали».