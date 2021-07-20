Тяжелейшие последствия ливней в Европе

Тяжелейшие последствия ливней и вызванных ими наводнений и оползней в Европе, особенно в Германии, Бельгии и Австрии, на фоне наших собственных — в Крыму и на Кубани, поставили вопрос о том: что не так? Поскольку, если у нас традиционный на него ответ «всё не так», всегда на слуху, после чего виновных можно искать до морковкина заговенья, то у немцев-то с их прославленным орднунгом, что вдруг приключилось? Не меркелевские же мигранты его в одночасье во всей их стране отключили? Да и у сопредельных фламандцев, валлонов, австрийцев и всех прочих, кого затопило и снесло, что произошло?

Ответ прост. Не всё у нас так плохо, как мы сами о себе думаем и говорим, особенно по части спасательных служб. Не всё у них так хорошо. Притом, что и у нас, и у них есть явные косяки разного уровня и, скажем, такого жёсткого отношения к тому, где строить можно, а где ни при каких обстоятельствах нельзя, как в горной Швейцарии, ни в России, ни у всех прочих европейцев, нет. И, кстати, зря. Слишком дорого это обходится. Хотя по численности пропавших без вести и погибших, мы в этот раз далеко от Германии отстали. Но это, как с энергетикой. Отключив у себя традиционные генерации, либо ради выполнения «зелёных» проектов, либо, как АЭС, из соображений безопасности, немцы оказались очень уязвимы.

Мы до такой степени, по части солнечных панелей и ветряков, так не зафанатели и пока что окончательно, насчёт борьбы с антропогенным фактором «глобального потепления» (читай — уничтожения под корень собственной промышленности), с глузда не съехали. На том пока и держимся. Климат как всегда изменялся, так меняться и будет. А вот способность человечества справляться со стихией во всех её проявлениях, напрямую зависит не от политиков, журналистов и подстраивающихся под них квазиучёных с их эсхатологическими прогнозами, и тем более не от публики, замороченной и ими, и юродивыми, типа Греты Тунберг.

От нормальных технологий и нормального промышленного производства она зависит. Есть и то, и другое в стране, уцелеем. Нет — вымрем или деградируем, как по большей части с постсоветскими республиками и происходит. Не случайно Китай стал главной мастерской планеты, пока мы у себя дурью маялись, подстраиваясь под западную моду на снос всего, созданного предыдущими поколениями, которую нам наши политики уже 30 лет навязывают. Так что, происходящее в Европе для нас — и урок, и тревожный звонок. Причём далеко не первый. Достаточно было посмотреть, что у них и в Штатах этой зимой творилось…