Коллективный иммунитет в России

60% достиг коллективный иммунитет от коронавируса в России, рассказал в «Вестях» директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.

«Это не тот уровень, который позволяет выдохнуть, это тот уровень, который позволяет управлять процессом», — заявил он добавив, что нужно 90%. Если это исследование будет принято властями, то мы вернёмся к состоянию до третьей волны, когда Собянин заявлял, что у половины жителей иммунитет есть. В том состоянии заставляли прививаться только военных. Перед выборами можно будет вернуться в то спокойное время.

60% иммунитета к августу прогнозировала Голикова в начале марта. В начале июня Собянин прогнозировал достижение коллективного иммунитета москвичей к осени. Но версия о 60% иммунитета противоречит позиции властей и производителей вакцины, что нужно прививать всех: и переболевших, и тех, кто уже вакцинировался, и детей. Россиян снова запутали, нужно ли делать прививки всем подряд для победы над пандемией, или уже достаточно.