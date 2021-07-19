Тэцуо, железный человек (1989)

Японию принято называть страной передового технологического прогресса. Этот стереотип не лишён обоснованных доводов: массовая европеизация японцев XIX века, в том числе научная экспансия, и экономическое чудо 50-х привели к тому, что современная культура «Страны восходящего солнца» представляет из себя гибрид западной мысли и глубоко консервативного быта. Казалось бы, Япония вполне удачно совмещает в себе эти две противоположности, азиатский маскульт чествует киберпанк эстетику с налётом философии древних, пример тому знаменитая «Акира». Но, так может показаться только на первый взгляд. На самом деле в японской культуре активно борются гордость за свои технологические достижения и страх перед приходом условного киберфашизма. Конфликт этот вытекает из противоречия между материальными ценностями и японской религиозной мыслью. Несмотря на то, что Япония стала лидером технологического прогресса, её жители одновременно отрицают любые проявления технократии. Страх того, что машина заменит человека, велик в умах японцев, как нигде больше. Сакрализация роботов и мира будущего в реальности является ничем иным, как паническим трепетом перед потерей человеческой природы. Естественно, подобная тематика нашла отражение в искусстве, пиком которой стал фильм «Тэцуо, железный человек».

Первая сцена. Неизвестный мужчина проводит операцию на собственной ноге, пытаясь вставить в неё огромный стальной болт. «Тэцуо, железный человек» с самого начала даёт понять, что его видение технологического прогресса отличается от общепринятого. Если в массовом представлении киборг — это стерильное существо, слившееся с благородным металлом, то в представлении режиссёра Синъя Цукамото это болезненно-изуродованный человек, исходящий гноем и трупными червями. Сталь убивает, у неё свои интересы, отличные от общечеловеческих. «Тэцуо, железный человек» осознанно идёт по пути треша: нелепо снятая погоня от кибер-мутанта-женщины, мужской половой орган в виде металического сверла, и абсурдная финальная драка двух роболюдей. Смешит и сама завязка истории — бизнесмен сбивает вышеупомянутого неизвестного автомобилем, везёт тело в лес, после чего совокупляется со своей женщиной на глазах у трупа, и, в конце концов, получает проклятие, из-за которого постепенно превращается в груду живой стали. Японское безумие лишь кажется забавным. Оно выражает тот страх перед роботизацией, о котором мы говорили ранее. Японец боится, что железо убьёт реальность, любовь и дружбу. Он боится, что сталь займёт его место в театре, библиотеке и музыкальном концерте. И страх этот вполне оправдан.

«Тэцуо, железный человек» показывает другую сторону киберпанка — бесчеловечную и кровавую. Будущее это не только про кибергорода и технологии, но и про вымирание человечности. Этический вопрос о месте человека в металическом теле получает в «Тэцуо» конкретный ответ. Человек — это плоть, так как разум есть результат плоти. Металл — есть отторжение плоти, а следственно места для человечности внутри машины нет. Недаром одной из самых жутких сцен «Тэцуо» является та, в которой главному герою грозят полной металлизацией мозга. Страшно? Будьте осторожны!