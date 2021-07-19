Курбан-байрам на дворе

Он же, только по-арабски, Ид аль-Адха. Праздник жертвоприношения у мусульман, отмечаемый каждый год в разные (но не слишком далеко отстоящие друг от друга) даты, поскольку принятый в исламе (и в иудаизме) лунный календарь обеспечивает их «плавание». Для верующих — вещь естественная и привычная, все остальные легко могут справиться в календаре. Редкость для Средневековья, когда этот праздник возник — мясом, традиционной для арабов главной пищей, могли наесться даже бедняки, поскольку треть жертвенного животного положено было оставить себе, треть отдать соседям и родственникам, а ещё одну треть раздать бедным, что до сих пор и исполняется.

В исламе хорошо развита благотворительность. Она и у евреев развита, и у христиан, но в самой молодой из религий авраамической триады, у мусульман, регламентирована едва ли не наиболее твёрдо, на уровне базовых установок веры. Так что, повторим, голодным в эти дни (где то Курбан-байрам отмечают три дня, где-то десять, а где-то и две недели), не должен оставаться никто. К слову: почему именно мясо является у арабов главной, основной пищей, мы можем только предполагать. Скорее всего, потому, что вели они во времена Пророка в основном кочевой образ жизни (недоверие жителей шатров, бедуинов, к оседлым жителям городов, проходит через весь исламский канон). У евреев и других земледельцев такой же пищей является хлеб.

Словно для тех, кто не являясь ни лингвистом, ни этнографом, этим вопросом когда-то, ещё до возникновения современной науки, интересовался, есть в Святой земле древний библейский город Вифлеем, пригород нынешнего, сильно разросшегося Иерусалима. Там когда-то были царские продовольственные склады. Так вот, на иврите он Бейт-лехем, «Дом хлеба», а на арабском — «Байт-лахм», «Дом мяса». Что, с точки зрения наличия на помянутых складах основных запасов еды, означало для живших в этих краях в древности людей, одно и то же. Впрочем, кого это сейчас, кроме учёных, интересует… Как бы то ни было, праздник у мусульман. Поздравим с ним всех, кого он напрямую касается. Жаль, что в Средней Азии он тревожный: в соседнем Афганистане бои идут, талибы праздничное перемирие отвергли. Но так теперь там надолго…