{ 19 июля 2021 }

Мир «Игры престолов» стал «мультивселенной»

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

 Игра престолов

Сразу три мультсериала готовит HBO по миру «Игры престолов». Три анимационные ленты — это спин-оффы сериала, кое-как, но завершившегося в 2019.

Один мультфильм явно ориентирован на китайскую аудиторию. Местом действия в нем должна стать Золотая Империя Йи Ти, иногда упоминавшаяся в книгах Джорджа Мартина.

Подробности двух других мультсериалов пока держатся в тайне, как и даты премьеры всех трех. Но, скорее всего, это в любом случае будет позже премьеры художественного спин-оффа «Дом Дракона», который ожидают уже в 2022 году.

НЕВМИНКУЛЬТ


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