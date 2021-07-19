Моргенштерн — самый популярный исполнитель России. Пока только на Spotify

Spotify провела исследование и выяснила, что самым прослушиваемым исполнителем России стал Моргенштерн. Перед тем, как спрыгнуть с моста, мы решили все-таки изучить материал чуть глубже и правильно сделали. Как выяснилось, остальные места в пятерке заняли Скриптонит, kizaru, ЛСП и Pharaoh.

Стало быть, полученный результат — это диагноз еще не России, а непосредственно сервису, который у нас слушает преимущественно несмышленая детвора.

Интересно зато подумать, что будет лет через пятнадцать. Продолжит ли нынешняя молодежь слушать уже «зрелого Моргенштерна» (простите за эти слова рядом), или он уйдет в забвение, как большинство сугубо подростково-ориентированных исполнителей, имеющих склонность быстро отставать уже буквально от вкусов младших братьев-сестер своих фанатов?

Веселее всего, если Моргенштерн будет вызывать у своих нынешних адептов ностальгическое уважение как к классику своего детства. Но будем верить, столь низко за эти годы музыка и вкусы не рухнут. Впрочем, деградация налицо. Наше поколение недоумевало от творчества покойного ныне Децла, а ведь его тексты в сравнении с Моргенштерном — и правда почти что философская классика.