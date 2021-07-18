Сочувствие господину Дауни-младшему

Экранизация пулитцеровского романа «Сочувствующий» понемногу обрастает подробностями. Грядущий сериал затащил в свои сети Железного человека, Шерлока Холмса и доктора Дулиттла в одном лице — Роберт Дауни-младший исполнит одну из ведущих ролей. Место исполнителя главной роли — двойного агента, одновременно работающего на Северный и Южный Вьетнам времен войны — остается вакантной.

Один этот факт говорит о том, что ставки на экранизацию романа Вьет Тхань Нгуена высоки — для Дауни это будет первая роль в сериале. А ведь годы голливудских мытарств не прошли даром — «Война бесконечности» принесла актеру 75 миллионов долларов гонорара.

Тем интереснее будет посмотреть на финальный каст — подберется ли Тони Старку достойная компания, или же он останется единственной дорогой «завлекалочкой», открывая зрителю доселе неизвестных актеров. Впрочем, режиссер Пак Чхан-ук в своем творчестве вплотную приблизился к гениальности, поэтому можно ждать самых неоднозначных решений.