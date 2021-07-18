Что послушать на выходных?

Kai Whiston — Drayan!

Микстейп от одного из моих самых любимых электронщиков. Кай — человек из тусовки Iglooghost, но в отличие от более «химического» звучания коллеги, Уистон ударяется в фэнтезийный саунд, объединяя классические смычковые с одухотворенной электроникой. Так было в его предыдущем альбоме, но здесь у нас микстейп, где стиль музыканта абсолютно непредсказуем: от нойзового бэдрум-попа с искаженным вокалом до такого же по содержанию хип-хопа.

Willow — lately I feel EVERYTHING

Я очень люблю, когда богатые люди пытаются сделать грязно. И если Джейден Смит сидит в кофейне с Brockhampton и снимается для видеоскитов группы, то Уиллоу продолжает поиски самой себя — после психоделического соула, она решила угореть по гитарному звуку. Получилось классно. Правда ощущается, что весь этот «гаражный» стиль — не более, чем иллюзия. Эмо-ревайвл 2021 — слёзы богатых детей. Мне нравится.

Марбл — катарсис

Любопытный поп-альбом вокалистки RSAC, где нет ни одного трека, который можно было бы встретить в мейнстримных плейлистах. Всё звучит очень круто по отдельности, но как полноформатный альбом к сожалению не работает — но в целом дебют хороший.

Pop Smoke — Faith

Второй посмертный альбом короля дрилла на бумаге выглядит сильнее предшественника, но на самом деле все лучшие работы Смоука остались на предыдущем релизе. Не спасают и более громкие фиты (Канье до сих пор записывается на диктофон телефона, будто сидит в тюрьме). Но даже этот сборник смотрится выгоднее, чем любые дрилл-альбомы современников.

Clairo — Sling

Довольно крепкий фолк-альбом от девушки, которую можно считать пионером новой волны бэдрум-попа. Сто раз говорил, что не поклонник традиционной американской музыки, но тут решил послушать ради оценки трансформации Clairo — звучит красиво, но прошлый образ подходил ей намного больше.