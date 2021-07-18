{ 18 июля 2021 }

Что послушать на выходных?

Рубрики: [Telegram]  [Музыка]  

Что послушать на выходных

Kai Whiston — Drayan!

Микстейп от одного из моих самых любимых электронщиков. Кай — человек из тусовки Iglooghost, но в отличие от более «химического» звучания коллеги, Уистон ударяется в фэнтезийный саунд, объединяя классические смычковые с одухотворенной электроникой. Так было в его предыдущем альбоме, но здесь у нас микстейп, где стиль музыканта абсолютно непредсказуем: от нойзового бэдрум-попа с искаженным вокалом до такого же по содержанию хип-хопа.

Willow — lately I feel EVERYTHING

Я очень люблю, когда богатые люди пытаются сделать грязно. И если Джейден Смит сидит в кофейне с Brockhampton и снимается для видеоскитов группы, то Уиллоу продолжает поиски самой себя — после психоделического соула, она решила угореть по гитарному звуку. Получилось классно. Правда ощущается, что весь этот «гаражный» стиль — не более, чем иллюзия. Эмо-ревайвл 2021 — слёзы богатых детей. Мне нравится.

Марбл — катарсис

Любопытный поп-альбом вокалистки RSAC, где нет ни одного трека, который можно было бы встретить в мейнстримных плейлистах. Всё звучит очень круто по отдельности, но как полноформатный альбом к сожалению не работает — но в целом дебют хороший.

Pop Smoke — Faith

Второй посмертный альбом короля дрилла на бумаге выглядит сильнее предшественника, но на самом деле все лучшие работы Смоука остались на предыдущем релизе. Не спасают и более громкие фиты (Канье до сих пор записывается на диктофон телефона, будто сидит в тюрьме). Но даже этот сборник смотрится выгоднее, чем любые дрилл-альбомы современников.

Clairo — Sling

Довольно крепкий фолк-альбом от девушки, которую можно считать пионером новой волны бэдрум-попа. Сто раз говорил, что не поклонник традиционной американской музыки, но тут решил послушать ради оценки трансформации Clairo — звучит красиво, но прошлый образ подходил ей намного больше.

Тихое Место


Похожие посты:


  1. Что послушать на выходных?

    2. Что послушать на выходных?

    Зараза — Психонавтика. Звучит примерно так же, как и само название релиза. Это калейдоскоп жанров, на которые нанизан уже привычный для Белой Чувашии нарратив. Есть инструменталы в духе раннего ATL, есть и сам ATL, со старта вовсе звучит [Читать...]


  2. Что послушать на выходных?

    3. Что послушать на выходных?

    Greentea Peng — MAN MADE. Максимально пошло — смешивание языков Лорен Хилл и Кинг Крула Если развернуть мысль, то это клёвый микс R&B с углублением в хип-хоп и легко считываемого британского шарма. Сегодняшний музыкальный Лондон это не только [Читать...]


  3. Что послушать на выходных?

    4. Что послушать на выходных?

    ooes — мои (твои) тёмные желания. Заряженная электроникой поп-музыка от девушки, на которую мы возлагаем большие надежды. Недавно Лиза стала героиней программы Spotify RADAR, а её сингл «Зима» вполне справедливо можно назвать большим хитом. Мы специально сейчас пишем [Читать...]


  4. Что посмотреть и послушать в июле

    5. Что посмотреть и послушать в июле

    ПРОЛОГ На всех не потрафишь, да и зачем, на какую такую потребу? Вот что надо делать: читать Барнса, слушать Дилана, болеть за наших футболистов на ЧЕ… и помнить, что быть живым — это и значит быть счастливым; и [Читать...]


  5. Что посмотреть и послушать в мае

    6. Что посмотреть и послушать в мае

    ПРОЛОГ На меня ленивые и — этих я не понимаю и не принимаю вовсе — угрюмые люди производят крайне кислое впечатление. Как будто люди сослепа не видят великолепия жизни, которая, да, иногда бывает далеко не великолепна, так что [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»