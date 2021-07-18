«Я не андроид». Анна Николаевна возвращается более живой, чем мы ждали

КиноПоиск HD выложил тизер-трейлер второго сезона «Проект Анна Николаевна». Сказать, что ждали — ничего не сказать: первый сезон зашел на ура, а клиффхэнгер заставлял фантазию бушевать целый год, даже кошмарный новогодний эпизод этому не помешал.

Но трейлер умудрился удивить: Анна Николаевна представляется в нем живым человеком, и очень интересно, что же на этот раз удумали сценаристы. Пока достоверно известно лишь о переезде всех главных персонажей в Москву. Не исключено также, что нас до конца заставят гадать, человек Анна Николаевна или все-таки очень и очень коварный робот.

Как бы ни сложился сезон, уже по трейлеру видно, что держаться сериал продолжит на гравитации обаяния Зои Бербер, и актрису очень хочется отдельно похвалить. Немногим удавалось так гармонично вырваться из долгоиграющей роли. Зоя подходит к пику карьеры, начисто избавившись от следов «Реальных пацанов». Хочется верить, что уже в ближайшее время актриса получит серьезные роли в отечественных блокбастерах, где сможет показать нам новые грани своего таланта.

Ну и отдельно ждем много-много приглашений на озвучку — по нашему скромному мнению, тембр Зои Бербер должен звучать в каждом втором отечественном мультфильме. И навигаторе, конечно. А уж если кто-то придумает конкурента Яндекс-Алисе, то мы знаем, кому первому он позвонит.