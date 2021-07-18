Кинопроизводство ускоряется до космических скоростей

Мир неизбежно меняется, становится более быстрым и мобильным. В нашем контексте быстрее всего развивается индустрия кино и все, что с ней связано.

Экспансия онлайн-сервисов, которым пандемия оказала услугу, привела к заметному ускорению всех этапов кинопроцесса. Отчасти это вынужденная мера: потребитель все плотнее подсаживается на пресловутое «клиповое мышление», а высокая конкуренция подстегивает продюсеров работать со скоростью пули. Так, Amazon заморозила сериал «Король тигров» на половине пути: боссам студии показалось, что зрительский интерес к проекту начинает угасать. Еще причина — затянутые сроки производства, и это тоже признак времени. Раньше актуальность проекта можно было понять на уровне сценария, теперь же отменить продакшн могут на любом этапе процесса.

К сожалению, наша киноиндустрия сильно отстает от этих трендов. Производство многих российских блокбастеров завязло из-за косяков — административных, продюсерских, коронавирусных и других. Есть большой риск, что когда фильм будет готов к премьере, он уже окажется не нужени уж точно не отобьет вложенных денег.

Интересно, что рассвет переживает и любительское кино. Нам кажется, что в недалеком будущем крупным компаниям придется начать считаться и с этим сегментом рынка.

Все больше появляется затейливых короткометражек, сделанных талантливыми любителями для YouTube. Tik-Tok тоже поднимает голову — даже через оскопленный формат этой социальной сети можно, при наличии фантазии, рассказать интересую историю и показать качественную графику.

Технологии становятся доступнее, и мир кино переживает значительные трансформации. Неизбежно обострение конкуренции и перенасыщение контентом, но этот «золотой век» дает возможность проявить себя любому, кто владеет компьютером и камерой на смартфоне.

Думается нам, что новые звезды кино, которые будут освещать небосклон лет через 10-15, рождаются именно сейчас.