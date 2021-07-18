{ 18 июля 2021 }

«Форт Боярд» без лабутенов не обойдется

Рубрики: [Telegram]  [ТВ]  
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Юлия Топольницкая

Сергей Бурунов заменит тезку Шнурова в роли ведущего «Форта Боярд».

Передача, которую даже зрелый Бурунов помнит еще с детства, продолжает выходить, служа обычно реаниматором внимания зрителей к позабытым звездам или дополнительным трамплином для лишь обретающих стабильную популярность артистов.

Известно, что в новом сезоне обследуют форт в поисках сокровищ такие личности, как Дана Борисова, Прохор Шаляпин, Юлия Михалкова, Ирина Носова и Юлия Топольницкая. Кто к ним добавится еще — остается загадкой, а пока можно предположить, что максимально зажигать будет Юлия Топольницкая, после драмеди о лабутенах успевшая сверкнуть в нескольких одинаково темпераментных образах («Катя на автомате», «Ле. Ген. Да»).

Любопытно, кстати, насколько сменит тональность шоу Сергей Бурунов. Все-таки со Шнуром они очень разные, и стоит прогнозировать новую струю юморной потешности, которую Бурунов явно в силах добавить.

НЕВМИНКУЛЬТ


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