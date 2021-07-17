«Эхо» и люди из прошлого

Очередной умный человек из 90-х дал «Эху Москвы» большое интервью. Как всегда — было в эфире, с последующей распечаткой текста, выложенной в интернет. По этой части у Венедиктова всё хорошо поставлено, профессионально. Что до интервью и его героя… Сурово так он его дал, со знанием дела. Экономически всё обосновал. Разложил по полочкам и чётко показал, почему у нас всё нынче с экономикой в целом, а также инвестициями в частности, так плохо и что нужно сделать, чтоб было хорошо. Ну, тут и диагноз, и рецепты особой оригинальностью не отличаются. Точка перелома — Крым. После чего страна всё, что только можно, нехорошее, огребла, огребает и продолжает огребать, от потерь по части демократии до противостояния с Западом. Ужас-ужас. Срочно исправлять.

При этом хвалили помянутого экономиста во вставках-комментариях видные деятели нашего недавнего прошлого так, что сразу приходило понимание: человек до обалдения компетентный — теперь таких нет. Уникальный специалист, всем миром признан в этом качестве, в «Высшей школе экономики» много лет преподавал, титулован в своём профессиональном качестве, как мало кто ещё. В общем, может, ещё не звезда первого разряда, но почти там. И кабы не проклятое всем прогрессивным человечеством и его отечественной группой поддержки решение, насчёт Крыма, открывшее цепочку таких же неверных, вредных и для будущего России катастрофических решений, то такие, как он, стояли б во главе страны, и она бы наконец процвела.

Стало интересно. Нашёл биографию героя экономического фронта, просмотрел. И в самом деле впечатляет. Регалии, звания, посты… Был замминистра финансов и зампредом нашего Центробанка — причём в таком возрасте, когда другие только-только карьеру начинают строить. За границей долго работал, после того, как к власти нынешние начальники пришли и по всем постам своих людей расставили. То есть, понятно, откуда у него такой скепсис. Была у него страна, в которой он занимал не последнее положение, была карьера, а теперь положения нет, карьеры нет… Почти таможенник из «Белого солнца пустыни», только на финансово-экономическом фронте, местами переходящем в политический. Ну — на «Эхе» всё туда уходит. Специализация у ребят и их лохматого шефа такая.

В общем, если особо не присматриваться к датам и фактам, крупный человек. Обо всём, что упоминает, говорит уверенно. Интервьюирующий ему буквально в рот смотрит, задаёт только правильные вопросы и явно очень горд тем, что вывел в эфир. Даже странно. Поскольку со времён прославленной фантасмагорическим невежеством и таким же хамством недолгой пассии главного на помянутом «Эхе», Леси Рябцевой, такое поведение там не слишком распространено. Они больше на модную нынче в СМИ агрессию в отношении гостей упор делают — фишка такая. А тут… Но загадка сия невелика есмь. Очень уж социально близок начальству их герой интервью. Годы наивысшей карьеры — 1995-1998. Как раз до дефолта. Лично занимался ГКО, на которых страна и разорилась. Ах ты ж…

Причём он ими, ГКО этими, не просто по должности занимался. Он эту аферную схему, тридцать три раза всеми, кто те времена помнит, проклятую, сам изобретал, сам внедрял и сам же на ней немало зарабатывал. Тогда это повсеместно принято было — время такое шло. Воры были честнее и открытее, ничего не стеснялись. А чего им стесняться было? Страна была их. Большая, богатая до изумления, лежавшая в параличе, но ещё не разграбленная. Только начинали её дербанить. Ещё непонятно было, кто выйдет в миллиардеры, кто в мультимиллионеры, а кто из обоймы вылетит — не исключено, прямиком на тот свет. Так что, герой наш, который, напомним, был на самом финансовом верху, по идее мог оказаться в итоге своей биографии если и не олигархом из первого ряда, то близко к нему.

Что охраняешь, то и имеешь, а он на деньгах сидел. Самое то. Правда, помимо организации схематоза, в масштабах всей страны, прибрать по мелочи тоже не брезговал. Там в биографии мельком контрабанда госнаград советского периода через границу указана. Ну, может хобби такое у человека было. Мало ли, кто чем из того поколения развлекался — как тот же Улюкаев, который за «корзинкой с колбасой» аж к Сечину заехал. Много их было, таких. Да и сейчас не меньше. Но те, которые при власти и деньгах у нынешних властителей страны, и в обойме, хотя бы редко интервью дают. И то хлеб. Вдалеке от глаз и ушей публики, не то, чтобы за умных могли сойти — не до такой степени, но не так раздражают. Хотя… Может — это на «Эхе» так прошлое воскрешают, пытаясь его в будущее превратить? Оно же тоже из прошлого, а некоторые создания вечны. Крокодилы, там. Скорпионы. Змеи. Пауки.